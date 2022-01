Ascolti tv 1 gennaio 2022: Bolle non delude, Mamma ho perso l’aereo vola

By

Dati, dettagli e approfondimenti sugli ascolti e sullo share dei programmi televisivi in onda sabato 1 gennaio 2022

Ascolti tv e share del Prime Time di sabato 1 gennaio 2022 – Danza con me di Roberto Bolle, show proposto da Rai Uno, conquista la prima serata in scioltezza, grazie anche a una scarsa controprogrammazione di Canale Cinque che ha trasmesso Un Natale al Sud. L’ammiraglia della tv di stato ha intercettato 3.5 milioni di spettatori, pari al 18.2% di share, mentre il film della rete principale Mediaset ha convinto poco meno di 2.5 milioni utenti (11.8%).

Su Italia Uno la pellicola Mamma, ho perso l’aereo si conferma essere un cult intramontabile: con il quasi 10% di share ha avuto l’attenzione di 2 milioni di spettatori. Ottimo risultato anche per Rai Tre che ha mandato in onda il capolavoro di Sergio Leone, C’era una volta in America: 1.338.000 (7.2%).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Danza con me ha raccolto 3.579.000 spettatori (18.2%).

Rai Due: S.W.A.T. St 4 Ep 17 – Circolo vizioso – S.W.A.T. St 4 Ep 18 – Veritas vincit ha interessato 1.026.000 spettatori (4.6%).

Rai Tre: C’era una volta in America ha catturato l’attenzione di 1.338.000 spettatori (7.2%).

Canale Cinque: Un Natale al Sud ha convinto 2.466.000 spettatori (11.8%).

Italia Uno: Mamma, ho perso l’aereo ha intrattenuto 2.093.000 spettatori (9.7%).

Rete Quattro: Vi Presento Joe Black è stato visto da 866.000 spettatori (4.8%).

La7: Miss Potter ha incollato innanzi al teleschermo 316.000 spettatori (1.5%).

Tv8: Godzilla ha raccolto 278.000 spettatori (1.4%).

Nove: Leonardo – Il genio che immaginò il futuro ha convinto 279.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv sabato 1 gennaio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.986.000 spettatori (21.9%).

Canale Cinque: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.502.000 spettatori (15.4%).

RaiUno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.370.000 spettatori (18.3%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.530.000 spettatori (22.2%).

Canale Cinque : Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 2.061.000 spettatori (11.4%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 2.968.000 (14.8%).

Ascolti tv della mattina e del pomeriggio di sabato 1 gennaio 2022