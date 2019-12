Attore Mamma ho perso l’aereo: cosa fa oggi Macaulay Culkin

Macaulay Culkin oggi, cosa fa l’attore di Kevin dopo Mamma ho perso l’aereo

Cosa fa oggi Macaulay Culkin, l’attore di Mamma ho perso l’aereo? Il personaggio di Kevin McCallister gli ha donato un successo senza tempo: sono passati quasi trent’anni dal film, ma ogni volta che viene riproposto in televisione c’è chi non rinuncerebbe mai a guardarlo. Un film che non ha età: i 30enni di oggi sono cresciuti con Kevin, gli adolescenti di oggi lo hanno conosciuto da poco ma lo amano ugualmente. E i bambini di oggi ne rimarranno affascinati. Insomma, Mamma ho perso l’aereo non ha tempo e non ha età. Ma sono molte le curiosità sull’attore Macaulay Culkin, perché seppure qualcuno si sarebbe aspettato una grande carriera nel cinema per lui così non è stato. Ciò non vuol dire che abbia abbandonato la recitazione, anzi: Macaulay ha continuato a recitare e si è riscoperto anche musicista.

Cosa fa oggi l’attore di Mamma ho perso l’aereo: le ultime news su Macaulay Culkin

Nato nel 1980, oggi Macaulay Culkin ha 39 anni e si dedica a un sito Web che gestisce insieme a dei collaboratori. Il sito in questione si chiama Bunny Ears e tratta di satira e cultura pop. Su questo portale si possono leggere tutte le news su Macaulay Culkin oggi, tutto ciò che fa e gli eventi a cui prende parte. Tuttavia non ha abbandonato il cinema: ha recitato nel 2018 nel film Changeland e due anni prima è apparso in Zoolander 2. Il suo ritorno sul grande schermo è avvenuto nel 2003 con la pellicola Party Monster, dopo un decennio trascorso lontano dai set cinematografici. Dopo il grande successo con Mamma ho perso l’aereo e Mamma ho riperso l’aereo, infatti, Macaulay Culkin ha recitato in The Pagemaster (1994) e Richie Rich (1994) prima di ritirarsi dalla scena.

Mamma ho perso l’aereo, l’attore Macaulay Culkin oggi: il profilo Instagram

Nel 2013 inoltre Culkin è stato tra i fondatori di una rock band di New York, la The Pizza Underground, di cui era il vocalist. Con la band ha fatto tour e inciso due album, ma nel 2016 ha annunciato che la The Pizza Underground era in fase di scioglimento. Infine, vi segnaliamo il suo profilo Instagram di Macaulay Culkin, dove potete seguirlo e vedere le foto oggi: lo trovate come “culkamania”.