Ascolti tv 1 dicembre 2020: Montalbano abbatte tutti, UeD risale di nuovo

La prima serata di ieri, martedì 1 dicembre 2020, la fiction in onda su Rai Uno ha trionfato alla grande con la presenza di più di 4 milioni di telespettatori; intanto, il programma di Maria De Filippi torna a registrare più del 22% di share

Gli ascolti tv di ieri, martedì 1 dicembre 2020, vedono ancora trionfare Il Commissario Montalbano. La fiction di Rai Uno con Luca Zingaretti ha raggiunto più di 4 milioni di telespettatori! Non è di certo la prima volta che la serie televisiva di genere poliziesco conquista la prima serata. Quando va in onda sembra non avere alcun rivale, neanche la Champions League. Infatti, ha battuto il match Atalanta-Midtjylland, trasmesso su Canale 5, che invece ha intrattenuto quasi 3 milioni di telespettatori. Scendendo nel dettaglio Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.275.000 di telespettatori con il 17.1% di share. La partita di Champions League ha registrato una media di 2.937.000 di telespettatori con il 10.7% di share.

Intanto, su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata de Il Collegio, che ha tenuto compagnia a 2.558.000 di telespettatori, registrando uno share dell’11,4%. Sempre in prima serata, Le Iene Show su Italia 1 ha intrattenuto 1.696.000 di telespettatori pari al 9.2% di share e #Cartabianca su RaiTre ha registrato la presenza di 948.000 telespettatori con il 4.1% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raccolto di fronte alla tv 888.000 telespettatori con il 4.6% di share. Su La7, invece, DiMartedì ha informato 1.201.000 di telespettatori con il 5.1% di share.

Nell’access prime time su Rai Uno Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto la presenza di ben 5.268.000 di telespettatori con il 18.6% di share, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 4.072.000 di telespettatori con uno share del 14.7%. Nel preserale L’Eredità – La Sfida dei 7 ha giocato insieme a 3.697.000 di telespettatori (19.2%) e L’Eredità insieme a 5.450.000 di telespettatori (24.1%). Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida ha intrattenuto 2.533.000 di telespettatori (13.6%) e Caduta Libera 3.881.000 (17.6%).

Nel pomeriggio ha registrato un buon risultato la puntata di Uomini e Donne, seguita da più di 3 milioni di telespettatori. Rispetto ai giorni precedenti, il programma di Maria De Filippi ha conquistato 3.147.000 di telespettatori con il 22.5% di share.

Gli altri programmi e le soap opera, in onda sulle reti Rai e Canale 5, hanno registrato i seguenti dati:

Il Paradiso delle Signore – 2.241.000 di telespettatori (17.5%);

La vita in diretta – 2.393.000 di telespettatori con il 15.3%;

Beautiful – 2.966.000 di telespettatori (17.5%);

Una Vita – 2.846.000 di telespettatori con il 17.9%;

Il Segreto – 2.168.000 di telespettatori (16.5%);

Pomeriggio Cinque – 2.168.000 spettatori (14.9%) nella prima parte, 2.364.000 di telespettatori (14.3%) nella seconda e 2.080.000 di telespettatori (11.7%) nella terza di breve durata.