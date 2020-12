Uomini e Donne oggi, Gemma e Maurizio: scatta il bacio, dettaglio piccante

Oggi, martedì 1 dicembre 2020, il pubblico di Canale 5 potrà assistere al nuovo appuntamento di Uomini e Donne, registrato lo scorso 21 novembre. Le anticipazioni rivelano che la puntata prende inizio, come sempre, da Gemma Galgani. La dama torinese sta proseguendo il suo percorso nel programma con ben due cavalieri, Biagio e Maurizio. In studio racconta di essere uscita con entrambi. Ed ecco che insieme al primo, torna a parlare della bomba lanciata la settimana precedente. Scendendo nel dettaglio, nel corso della puntata che in tv è andata in onda ieri, Gemma ha fatto presente che tra due dame c’è un complotto. La Galgani è certa del fatto che Maria e Sabina siano d’accordo. Entrambe hanno avuto una conoscenza con Biagio, pertanto sembra strano che abbiano un’amicizia. Non solo, secondo la dama di Torino, le due nasconderebbero questo rapporto.

Maria e Sabina hanno prontamente smentito la cosa, appoggiate da Tina Cipollari, la quale non ha creduto (ovviamente) alle parole di Gemma. Ma Gianni Sperti ha dato peso alla segnalazione della Galgani, tanto che ora crede che effettivamente tra le due dame ci sia realmente un accordo. Della stessa opinione è Biagio, il quale a questo punto decide di mettere fine alla sua conoscenza con Sabina. Pertanto, finalmene il cavaliere prende una decisione, continuando il suo percorso solo con Gemma. Quest’ultima, intanto, racconta di essere uscita con Maurizio. Sono andati insieme a cena e lei gli avrebbe regalato, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, un vino chiamato ‘passerina’. Naturalmente, di fronte a questo dettaglio, non mancano le battute in studio.

Durante questa serata, Gemma ha inoltre provato a baciare Maurizio. Tra i due è poi scattato un bacio. Non solo, la Galgani si sta lasciando andare con Maurizio, tanto che gli ha dedicato un balletto, ripreso con il suo cellulare. Ma il cavaliere sta conoscendo anche Valentina, che oggi decide di chiudere. In particolare, la dama spiega che prova disgusto solo a pensare che l’uomo abbia baciato Gemma, che ha l’età di sua madre, dopo aver dato un bacio a lei.

La puntata dovrebbe poi proseguire con Gianluca De Matteis, che ieri ha avuto uno scontro in studio con Dalila. Il tronista romano è uscito con Marianna, la quale oggi comunica di aver preso una decisione: chiude con Armando Incarnato, diventando così una corteggiatrice. Insieme a Gianluca ha fatto un’esterna molto carina a Roma.