Uomini e Donne oggi: ancora problemi per Gianluca, nuovo scontro

Riparte Uomini e Donne nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 novembre 2020. Cosa accade ai protagonisti del Trono Over e del Trono Classico? Ormai i due settori si sono uniti e, pertanto, al centro dello studio si alternano, per la prima volta in tantissimi anni, i volti over e quelli giovani. Dunque, non possono di certo mancare i colpi di scena! Oggi dovrebbe concludersi la registrazione avvenuta lo scorso 14 dicembre, in quanto secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News bisognerebbe ancora trattare il percorso di Gianluca De Matteis. In questi giorni, il pubblico ha visto il tronista romano accogliere una nuova corteggiatrice, Marianna. Quest’ultima, però, ha rivelato di essere interessata anche alla conoscenza di Armando Incarnato.

Per tale motivo, il cavaliere napoletano e il giovane tronista si ritrovano di nuovo a contendersi una donna. Non solo, nel programma ha fatto il suo ritorno Lucrezia Comanducci, la quale non nutre più alcun interesse nei confronti di Gianluca. Infatti, la giovane ha scelto di tornare per riprendere la sua conoscenza con Armando. Ma cosa accade nella puntata che va in onda oggi? Se dovesse concludersi oggi la registrazione del 14 novembre, al centro dello studio il pubblico ritroverà Gianluca e Dalila.

I due, secondo le anticipazioni, danno nuovamente vita a una discussione. Sembra proprio che la nuova corteggiatrice, presentata da Maria De Filippi qualche settimana fa, non riesca ad accettare alcuni atteggiamenti del tronista. Intanto, quest’ultimo si ritrova ancora a vivere una situazione complicata all’interno del programma. Con l’uscita di scena di Gabriella, le certezze di Gianluca sono inevitabilmente crollate. E mentre il pubblico continua a sostenerlo a gran voce, in studio non mancano le critiche.

Più volte Gianni Sperti l’ha ripreso, consigliandogli di tirare fuori tutto il suo carattere. De Matteis, dall’altra parte, ha sempre spiegato di essere esattamente come lo vedono. Da parte sua non c’è finzione e ha assolutamente intenzione di trovare l’amore. Sicuramente non è stato fortunato, visto come sta proseguendo il suo percorso. Ma non resta che attendere per scoprire quali sorprese riserverà in fututro.