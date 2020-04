Ascolti Tv 1 aprile 2020: Grande Fratello trionfa (senza avversari forti)

Il Gf Vip vince la gara degli ascolti del 1° aprile, Stanotte a Firenze regge il colpo: 1 milione di spettatori di differenza

Vittoria per il Grande Fratello Vip, ieri sera. Gli ascolti Tv del 1° aprile 2o20 confermano che il reality show condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto un buon risultato, ma bisogna tener presente che non ha avuto contro dei veri colossi: Stanotte a Firenze, in onda su Rai 1, ha avuto un milione di telespettatori in meno (3.412.000 e 12.58% di share). Una puntata, quella del Gf, che ha regalato tante sorprese, considerato che sono stati eletti nuovi finalisti e c’è stata l’eliminazione definitiva di ben tre concorrenti.

Share e dati puntata del Grande Fratello del 1° aprile 2020

Polemiche fatte scoppiare da Zequila e non solo: ieri, la puntata del Gf Vip, ha saputo come tenere incollati al teleschermo 3.980.000 telespettatori, che hanno seguito con attenzione tutto quello che è successo; ha potuto così portare a casa il 18.25% di share. La presentazione (dalla durata di due minuti) ha registrato il 14.75% di share, venendo seguita da 4.547.000 persone mentre la parte finale (dalla durata di quattro minuti) 20.54% di share e 1.769.000 teleutenti. Chi l’ha visto? ha invece incuriosito 1.760.000 spettatori, portando a casa il 6.62% di share.

Avanti un altro batte L’Eredità (ma la replica!): ascolti del 1° aprile

Sfida accesissima quella fra Striscia la Notizia e I Soliti Ignori: il Tg satirico è stato seguito da 5.438.000 telespettatori, registrando il 17.4% di share; meglio I Soliti Ignoti, che hanno incuriosito 5.700.000 teleutenti, ottenendo il 18.31% di share. Un’altra sfida piuttosto combattuta è stata quella fra Avanti un altro e L’Eredità: il programma di Paolo Bonolis ha divertito ben 4.778.000 persone (19.07% di share) mentre la trasmissione della Rai 4.698.000 spettatori (18.3% di share).