Ascolti tv 1/8-Reazione a catena, Hunziker e Carini: batoste e boom

Ascolti tv giovedì 1 agosto prime time – Altra serata dominata da Rai 2 grazie alle Olimpiadi di Parigi che hanno radunato davanti al teleschermo con la finale di fioretto femminile a squadre 3.666.000 telespettatori, share al 22,43%. Di nuovo in apnea le ammiraglie: Rai 1, con il film Amore, cucina e curry, ha avuto 1.371.000 utenti, share 10,19%. Peggio ha fatto Canale 5 che, con la replica di Michelle Impossible & friends, ha coinvolto solamente 1.167.000 persone, share 10,47%.

Briciole al resto dei programmi del palinsesto generalista: su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 757.000 telespettatori, share 6,01%. Su Rai 3 il film Ibiza ha totalizzato 700.000 utenti, share 4,63%. Su La7 In onda ha informato 627.000 persone, share 4,24%. Su Rete 4 il film Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile ha conquistato 523.000 utenti, 3,76%. A chiudere Nove che con Tel chi el telùn ha raggiunto 429.000 telespettatori, share 2,95%, e Tv8 che, con il film Il matrimonio del mio migliore amico, ha raccolto 348.000 utenti, 2,54%.

Ascolti tv Access Prime Time e preserale 1 agosto

Continua a faticare in access prime time Techetechetè che è finito di nuovo, seppur di poco, sotto a Paperissima Sprint. Per il programma di Rai 1 1.821.000 utenti (10,96%), per quello di Canale 5 1.858.000 utenti (11,19%).

Anche Reazione a catena non smette di avere problemi su Rai 1: nella prima parte ha raggiunto 1.800.000 utenti (17,89%), nella seconda ne ha avuto 2.438.000 (20,16%). Lo scorso anno, cioè l’1 agosto 2023, aveva ottenuto un ascolto medio di 2.169.000 spettatori (23.7%) e nella seconda parte di 3.353.000 utenti (29.1%). Palese il calo.

Tornando al preserale di ieri, su Canale 5 The Wall in replica ha radunato 897.000 utenti (9,44%) nella prima parte e ne ha raccolti 1.424.000 (12,39%) nella seconda.

Ascolti tv 1 agosto pomeriggio: seguitissimo il match Carini-Khelif

Canale 5 come al solito in vantaggio su Rai 1 nel primo pomeriggio e poi sorpassato da Estate in Diretta, tornato in onda dopo la sospensione a causa dell’incendio a Monte Mario.

Seguitissimo su Rai 2 il tennis olimpionico che ha intrattenuto 2.088.000 utenti (17,69%). Anche il match di pugilato femminile, quello di Angela Carini e Imane Khelif, molto seguito: 1.896.000 spettatori (16,71).

Anche nella mattinata dominano le Olimpiadi

Le Olimpiadi su Rai Due dominano anche la mattinata: l’Atletica leggera ha avuto un netto di 764.000 spettatori (18,66%), il Judo ha coinvolto 1.123.000 persone (25,95%), il Nuoto 1.430.000 utenti (20,37%). Il match di pugilato è stato visto addirittura da 1.717.000 (20,07%).