Ascolti tv 1/12: Vincenzo Malinconico al top, peggio il Nove, i dati

Prima domenica di dicembre per la televisione italiana: come sono andati gli ascolti? Il 1 dicembre ha intrattenuti il pubblico con contenuti eterogenei, ma il momento della sera ha visto sul podio la Rai, che con la seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso in onda su Rai1, ha intrattenuti 3.005.000 spettatori, per uno share pari al 17.1%. Medaglia d’argento per Mediaset e Canale 5: il debutto del nuovo progetto turco Tradimento ha tenuti incollati al piccolo schermo 2.357.000 utenti (13.4%).

Non male anche il Nove, che con Che Tempo Che Fa arriva al 10.1% di share e 2.037.000 spettatori connessi. Gli ultimi classificati? Zona Bianca su Rete4 (594.000 spettatori e un 4% di share), Report su Rai3 con il 6.3% e, con grande rammarico, Le Iene Show, che incolla un 9.8% di share, pari a 1.360.000 spettatori.

Access Prime Time e preserale: Affari Tuoi vola altissimo, come sempre

A regnare su tutti nel nell’Access Prime Time è, come sempre, Affari Tuoi. Stefano De Martino conquista la televisione con un 26.2 % di share, per un totale di 5.390.000 utenti connessi. Al secondo posto Canale 5 con Paperissima Sprint, che si conferma una parentesi di leggerezza apprezzata: 13.1% e 2.705.000 persone connesse.

Per quanto riguarda il preserale a vincere il primo posto è La Ruota della Fortuna su Canale 5. Gerry Scotti ottiene il 21.2% di share e 3.751.000 spettatori, seguito da Rai1 con Lo Zecchino d’Oro con il 16.8% di share e 2.595.000 spettatori connessi. Il Nove continua a raccogliere flop: Little Big Italy coinvolge il 2.7%, per un totale di 420.000 utenti, mentre Che Tempo Che Farà ha raggiunto il 3.3%.

Gli altri ascolti tv: in alto Amici e Verissimo, non male Domenica In, il Nove non si riprende

La mattina di domenica 1 dicembre 2024 accoglie bene Il Caffè di Rai1, che raccoglie (e dà letteralmente il buongiorno) a 229.000 spettatori per un 15.1% di share. Il corso della mattinata viaggia tranquillo e i numeri non si alzano molto, eccetto per i Telegiornali, appuntamenti di grande interesse per il pubblico.

È il pomeriggio a riprendere in mano gli ascolti… e a decollare. Domenica In di Mara Venier su Rai 1 raccoglie davanti al piccolo schermo 2.488.000 spettatori nella presentazione con il 18.1% (aumenta nella prima parte fino al 21.6%), ma viene nettamente superato da Mediaset. Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, colleziona il 23.1% di share e tiene incollati 2.969.000 utenti. Leggermente sotto, ma di pochissimo, Verissimo di Silvia Toffanin: 2.561.000 utenti connessi e uno share pari al 22.5%, almeno nella prima parte. Grandissimi ascolti per Italia 1: Johnny Depp contro Amber Heard: Dall’amore al processo raccoglie 342.000 spettatori con l’11.6%!

Per ogni top raccolto c’è però un flop dietro l’angolo. A ottenere gli ascolti più bassi è ancora una volta il Nove: La Corrida di Amadeus ottiene il 2.1% e il 3.3% ne Il Vincitore, mentre i Fratelli di Crozza, in onda in seconda serata, ottiene il 3.4% (108.000 utenti).