Ascolti tv 1/11-Tale e quale, Affari tuoi, Balivo, Merlino…fiaschi e botti

Ascolti tv prime time di venerdì 1 novembre 2024 – Dominio di Rai 1 che con Tale e Quale Show ha coinvolto 3.274.000 spettatori pari al 22.3% di share. Nettamente battuto Canale 5 che ha proposto l’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene 2 che ha raccolto solamente 2.134.000 utenti con uno share del 13.4%. Terzo posto per Rete 4 che con Quarto Grado ha radunato 1.072.000 spettatori (7.9%).

Medaglia di legno per il Nove: Fratelli di Crozza ha raggiunto 967.000 spettatori (5.6%). Quinta piazza per Italia 1 che con Piccoli brividi ha conquistato 831.000 utenti (5.1%). Su La7 Propaganda Live ne ha avuti 811.000 (6.3%). Quindi Rai 2 capace di intrattenere con N.C.I.S. – Unità Anticrimine 799.000 spettatori (4.2%) e con N.C.I.S. Hawai’i 668.000 utenti (4.3%). A chiudere Rai 3 (FarWest 435.000 spettatori e il 2.9%) e Tv8 (Pechino Express – La Rotta del Dragone 378.000 spettatori con il 2.5%).

Ascolti tv 1 novembre 2024: Access Prime Time e preserale

Altra sfida senza storia tra le ammiraglie in Access Prime Time: Stefano De Martino prosegue spedito come un treno con Affari Tuoi su Rai 1: 5.340.000 spettatori (27.5%). Canale 5 sempre in apnea con Striscia la Notizia che ha radunato 2.587.000 spettatori (13.3%). Sul Nove, Chissà chi è di Amadeus ancora male: la prima parte ha interessato 403.000 utenti (2.1%), la seconda 515.000 spettatori (2.6%).

Nella fascia preserale Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha convinto 2.769.000 spettatori pari al 19.2%, mentre Reazione a Catena ha raggiunto 3.731.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna in replica ha fatto giocare 2.142.000 utenti (15.5%), mentre La Ruota della Fortuna ne ha convinti 3.397.000 spettatori (21.1%).

Ascolti tv pomeriggio

Su Rai 1, La Volta Buona di Caterina Balivo ancora una volta ha raccolto dati tutt’altro che entusiasmanti: 1.255.000 utenti con il 12.9% nella presentazione, 1.255.000 spettatori con il 12.9% nella parte centrale e 1.142.000 persone con il 13.3% nella parte chiamata Special. Bene invece La Vita in Diretta con 2.377.000 spettatori e il 20.5%.

Su Canale5, Beautiful ha interessato 2.171.000 spettatori pari al 16.8%, Inga Lindstrom – Coincidenze del destino ha conquistato 1.459.000 utenti pari al 14.3% e My Home My Destiny ne ha raggiunti 1.068.000 pari al 12.3%. A seguire Pomeriggio Cinque che ha avuto 1.322.000 spettatori pari al 13.8% nella prima parte e 1.396.000 spettatori pari al 12.3% nella seconda parte. Myrta Merlino sempre lontanissima da Alberto Matano, con numeri tutt’altro che positivi.

Dati sempre da fiasco per la novità di Rai 2 La porta magica, programma condotto da Andrea Delogu: 246.000 utenti e 2.4% di share.