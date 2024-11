Ascolti 31/10: tonfo Don Matteo, X Factor, Endless Love…Top e flop

Ascolti tv prime time di giovedì 31 ottobre 2024 – Pesante calo per Don Matteo (Rai 1) che ha coinvolto 3.850.000 spettatori pari al 23.5% di share. La fiction ha comunque vinto la prima serata ma se si guarda alla puntata d’esordio ha perso per strada oltre 1 milione di utenti (il 17 ottobre ne ottenne 4.930.000, 27.8% mentre il 24 ottobre ne convinse 4.325.000, 24.2%). Su Canale5 la soap Endless Love ha raggiunto 2.501.000 spettatori con uno share del 15.3%, mantenendo il medesimo pubblico di sette giorni fa.

Terza piazza per Rete 4 che con Dritto e Rovescio ha informato 867.000 spettatori (6.4%). Dati quasi identici per La7: PiazzaPulita ha conquistato l’attenzione di 862.000 utenti e il 6.7%. Quindi Le iene presentano: Inside su Italia 1 con 810.000 spettatori (7.1%) e Splendida Cornice su Rai 3 con 757.000 utenti (4.9%).

A chiudere il Nove (Il Contadino Cerca Moglie: 343.000 spettatori, 2.1%), Tv8 (The Bourne Supremacy 242.000 spettatori con l’1.5%) e Rai 2 (L’Altra Italia 218.000 spettatori pari all’1.4%. Il programma di Antonino Monteleone è andato in onda con l’ultima puntata prima di chiudere i battenti con largo anticipo per via di dati più che deludenti).

Su Sky Uno X Factor ha avuto .000 spettatori con il % (dato in aggiornamento).

Ascolti tv 31 ottobre 2024: access prime time e preserale

Affari Tuoi su Rai 1 domina, raggiungendo 5.165.000 spettatori e il 26.7% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia ha raccolto invece 2.656.000 utenti pari al 13.8%. Sempre numeri da flop per Chissà Chi è di Amadeus sul Nove: 346.000 spettatori con l’1.8% nella prima parte e 438.000 spettatori con il 2.3% nella seconda parte.

Nella fascia preserale, Pino Insegno sempre davanti al quiz show di Gerry Scotti (quest’ultimo in replica). Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha fatto giocare 2,618.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena ha conquistato 3.569.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha radunato 2.379.000 spettatori (19.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha avuto 3.393.000 spettatori (22.4%).

Altri dati sugli ascolti tv: male Balivo, Delogu e Gregoraci

Nel pomeriggio di Rai 1 continua a faticare immensamente La volta buona di Caterina Balivo: nella presentazione 1.193.000 utenti, 10.5%, e nel programma 1.244.000 spettatori, 13.4%. L’ammiraglia Rai risale con Il Paradiso delle Signore (1.490.000, 19.3%) e con La vita in diretta (2.217.000 utenti, 22.4%). Ancora male la novità di Rai 2 La Porta Magica, condotto da Andrea Delogu: 174.000 utenti, 2%.

Nella prima parte del pomeriggio solito dominio delle soap di Canale 5: Beautiful 2.306.000 telespettatori (19.4%), Endless Love 2.371.000 utenti (21%); Uomini e Donne 2.248.000 (24.1%); Amici di Maria De Filippi 1.325.000 spettatori (17.3%). Scende poi la curva dell’Auditel con My Home My Destiny, che ha intrattenuto 1.182.000 utenti (15.9%), e Pomeriggio Cinque, che nella prima parte ha avuto 1.195.000 utenti (15%), nella seconda 1.400.000 spettatori (14.4%) e nei saluti 1.433.000 persone all’ascolto (12.9%).

Da segnalare un’altra caporetto per Rai 2 in seconda serata: Questioni di stile di Elisabetta Gregoraci ha raggiunto 102.000 utenti, share all’1.6%.