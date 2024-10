Uomini e Donne: De Filippi smaschera, poi stronca tra le stranezze

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, al centro studio, siedono Andrea, Diego Tavani, Valentina e Claudia D’Agostino. Maria De Filippi interviene subito per smascherare qualcuno. Innanzitutto, la conduttrice fa sapere a Diego che, mentre dopo avergli detto di avere mal di testa, Claudia è uscita con Andrea. Tavani reagisce male di fronte a questa verità, in quanto si era anche preoccupato per la dama, con cui è abbastanza presente. Lei si giustifica dicendo di aver avuto davvero mal di testa e di non sentirsi in colpa, in quanto non doveva uscire con lui.

“Sei una bugiarda”, tuona Diego. Nel frattempo, Maria fa sapere che Andrea ha detto alla redazione di non riuscire a proseguire la conoscenza con Claudia per un motivo particolare. Ebbene il cavaliere ha deciso di chiudere in quanto, parlando con lei al telefono, ha provato fastidio nel sentire la sua voce, che lui ritiene sia un po’ maschile. Una motivazione davvero particolare, che lascia spiazzata Claudia.

Quest’ultima si scaglia contro Andrea. Tavani continua ad attaccare la dama, che è l’ex corteggiatrice dello storico ex tronista Andrea Offredi. De Filippi le fa notare che dovrà cercare di essere sincera con Diego, in quanto quest’ultimo tende a offendersi anche di fronte alle piccole bugie.

Intanto, Maria a UeD si dice stupita dall’atteggiamento che Andrea sta tenendo con Valentina. Esce fuori che il cavaliere avrebbe detto di non voler andare oltre con lei. De Filippi appare davvero sospettosa:

“C’è stato un bacio, Valentina era tanto affettuosa, ma ti sei bloccato perché non hai intenzione di andare oltre. Mi colpisce il fatto che un uomo decida di non andare oltre. Mi colpisce molto che in una circostanza come questa abbiate la razionalità di dire ‘con calma’. Tutto questo istinto di autoconservazione che ultimamente appartiene al genere maschile mi stupisce. Un compito in classe adesso è diventato. A volte, succede che ci sia un’attrazione e le cose capitano. A te piaceva sentire la musica con lei abbracciato… ah… momento spirituale”

Lui si giustifica affermando che semplicemente, durante l’uscita con Valentina, non se la sentiva ad andare oltre.

Uomini e Donne: Martina e Ciro, tra litigi e sguardi complici

La puntata inizia con Gabriele, Giuseppe, Francesco, Sabrina e Ilaria al centro studio. Si parte da ciò che è accaduto nelle precedenti registrazioni. In particolare, Maria De Filippi punta sulla fine della conoscenza tra Sabrina e Gabriele. A decidere di chiudere è stato il cavaliere, che ha lasciato la dama in lacrime. Quest’ultima ha così deciso, come spiega nella puntata di oggi, di andare avanti, sebbene sia ancora tanto ferita da quanto accaduto. Intanto, Tina Cipollari non crede che Sabrina sia davvero interessata a Francesco e Giuseppe.

L’opinionista è convinta che la dama sia ancora troppo presa da Gabriele, la cui conoscenza con Ilaria non procede benissimo. Infatti, la dama si è resa conto di non avere gli stessi desideri del cavaliere sul futuro. Lei vorrebbe avere dei figli, mentre lui no. La puntata di oggi va avanti con Barbara De Santi, la quale sta conoscendo Vincenzo.

Intanto, nello studio di UeD oggi siedono al centro Martina De Ioannon e Ciro, i quali hanno avuto una nuova discussione. I due hanno ancora litigato per il fatto che il corteggiatore abbia scelto di ballare con Amal, quando si è infastidito con lei. Fuori, la tronista non vuole avere al suo fianco una persona che si butta tra le braccia di un’altra se hanno un litigio. Dall’altra parte, Ciro si sente ‘minacciato’, in quanto troppo spesso Martina gli fa notare che potrebbe eliminarlo.

In molti hanno notato che c’è una certa complicità tra i due. Infatti, c’è già chi è pronto a scommettere che Ciro abbia conquistato Martina all’interno del programma. C’è da dire che la tronista sta conoscendo anche Gianmarco e Mattia. Quest’ultimo, però, nelle prossime puntate viene eliminato, come riportano le anticipazioni di una recente registrazione.

Nella puntata di oggi, Martina ammette di aver notato che Mattia tende più a commentare i comportamenti di Ciro che parlare della loro conoscenza. Intanto, la De Ioannon racconta di aver conosciuto anche un altro corteggiatore, sceso sia per lei che per Francesca Sorrentino. “Ha colpito anche te Francesca? Ma che è?”, chiede Maria stranita. Ed ecco che arriva in studio Francesco, con cui la De Ioannon decide di ballare.