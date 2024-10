UeD anticipazioni, Over fatti fuori? Altra strana assenza. Ciro va via

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne, del 28 ottobre 2024, segnalano un’altra assenza nel parterre del Trono Over. Tale notizia fa pensare che la redazione stia facendo ‘pulizia’ tra dame e cavalieri. Nelle recenti registrazioni, sono state segnalate le assenze di Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona. Mentre per il primo non ci sono state particolari reazioni, in quanto già dalla passata edizione prendeva parte non in modo continuo alle puntate, per gli altri tre il discorso è diverso. Infatti, si dà ormai per certo che non facciano più parte del dating show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram fanno sapere che nella registrazione di oggi anche Barbara De Santi non era presente in studio. La dama che tanto anima lo studio di Canale 5 è fuori dal parterre? Per scoprirlo, non resta che attendere che vengano registrate le nuove puntate. Intanto, ci pensano gli altri protagonisti del Trono Over e del Trono Classico a creare i colpi di scena.

Uomini e Donne registrazione 28/10: Gemma e i suoi doppi sensi

Oltre all’assenza di Barbara, le anticipazioni di UeD parlano di Gemma Galgani. La storica dama torinese è uscita con Fabio, il cavaliere che ha vissuto all’estero per 45 anni e che è stato presentato al pubblico con la puntata andata in onda oggi. La conoscenza tra lui e Gemma continua. Questa volta si sono visti in un maneggio. Non sono mancati gli attacchi di Tina Cipollari, in quanto la Galgani – come è già accaduto più volte in passato – ha parlato dei loro momenti trascorsi insieme “un po’ con doppi sensi”.

L’opinionista ha attaccato anche Sabrina, ritenendo che quest’ultima, dopo la rottura con Gabriele, stia uscendo con altri cavalieri “tanto per”. Invece, Margherita ha avviato una conoscenza con un nuovo cavaliere, ma è già finita. Di Mario Cusitore, nella registrazione di oggi, non si è parlato.

Anticipazioni UeD: Martina elimina Mattia e perde Ciro

Il caos l’hanno creato Martina De Ioannon e Ciro oggi. La tronista ha portato in esterna Gianmarco e Mattia, il quale è stato eliminato. In studio, Ciro non ha reagito bene vedendo Martina portare gli altri corteggiatori in esterna, lasciando lui in panchina. Per questo, ha deciso di lasciare lo studio. Martina ha assicurato che lo avrebbe raggiunto in stazione per avere un chiarimento e chiede alla redazione di fermarlo. Francesca Sorrentino ha, invece, portato in esterna Paolo e Francesco.