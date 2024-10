UeD, Maria spiazzata. Gabriele fatto a pezzi: Alessio e Rausa due furie

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani seduta al centro studio con Salvatore, il quale le riserva moltissimi complimenti. Al contrario, lei sembra non ricambiare il suo interesse. Infatti, la stessa dama ammette che non le piace molto. Così chiude questa conoscenza e ne apre un’altra. Per lei arriva Fabio, un uomo che per 40 anni ha vissuto in Canada e vorrebbe conoscerla. La Galgani accetta di iniziare questa nuova conoscenza. Quando si alzano per ballare, Maria De Filippi resta sorpresa.

Infatti, la conduttrice chiede ai due di stare da soli al centro studio per vederlo meglio. Fabio tiene bene il ritmo e inizia ad animare lo studio ballando sciolto, coinvolgendo anche Gemma. Maria chiede addirittura a Tina Cipollari di stare attenta a come balla. “Una botta di vita”, commenta Gianni Sperti quando viene spenta la musica. Anche Tina fa i complimenti.

Uomini e Donne: Sabrina di nuovo in lacrime, Gabriele asfaltato

La puntata va avanti con Sabrina, Ilaria, Gabriele, Juri, Fabio e Giovanna a UeD, seduti al centro studio. Maria vuole, prima di iniziare i confronti, mostrare a tutti lo sfogo della prima dopo la passata registrazione. Sabrina ha pianto molto in questa clip, durante la quale ha affermato più volte che le piace tanto Gabriele. Oggi quest’ultimo ribadisce di non essere pronto ad avere il tipo di relazione importante che vorrebbe la dama. Il fatto che lei sia molto più avanti di lei, lo fa vivere con un peso. Invece, fa un discorso diverso sulla sua conoscenza con Ilaria, che ritiene molto simile a lui. Lei conferma.

Maria De Filippi fa sapere che Sabrina ha chiesto di poter avere un confronto in studio con Gabriele, per un chiarimento. A un certo punto, la conduttrice nota che il tronista Alessio Pecorelli vorrebbe dire la sua e gli dà la parola.

“Perdonami, senza nulla togliere. Ma ce l’hai un po’ di rispetto per te stessa. A me dispiace veramente per te. Ci stanno 70 milioni di persone là fuori. Rispetta te stessa”

Alessio è davvero furioso per la situazione in cui si ritrova Sabrina, in quanto prova dispiacere nel vederla combattere per un uomo che conferma di non essere interessato così tanto a lei. La dama spiega in lacrime: “Dopo la morte del mio compagno, è l’unica persona che ho sentito dentro”. Invece, con Ilaria, Gabriele si trova abbastanza bene. I due in studio ridono e appaiono complici. Intanto, Ilaria chiude con Juri, ammettendo di volere con lui solo un’amicizia. Gabriele continua a conoscere Giovanna, la quale ha già avviato una conoscenza con Fabio.

Quest’ultimo accetta che la dama stia conoscendo anche un’altra persona, ma non condivide la sua scelta. Interviene poi Alessandro Rausa, che si alza e si reca al centro studio per far notare a Gabriele che ha solo illuso Sabrina e lo asfalta alla grande, con tanto di applausi dei presenti. L’anziano cavaliere, per difendere Sabrina, che è stata sostenuta dalla De Filippi di recente, tuona:

“Oggi a vederla così, io sto male. Dopo che vai una sera, due sere, tre sere, si capisce se non va! Con il suo corpo può fare quello che vuole, ma illuderla non va bene. Assolutamente no!”

Sono tanti i telespettatori che applaudono oggi sia a Rausa che ad Alessio. Il tronista e Alessandro riescono a fare a pezzi Gabriele, dopo puntate trascorse a vedere lei in lacrime. Tina, invece, crede che il cavaliere non abbia colpe, in quanto sarebbe solo un uomo che si è reso conto di non provare un forte interesse. Gianni Sperti, però, fa notare che sarebbe sbagliato il comportamento di Gabriele, il quale avrebbe ormai dimostrato di non essere una persona delicata.

Sabrina fa intendere che, dopo i litigi legati alla poca voglia di lui di far diventare le cose più serie, di recente l’avrebbe illusa nuovamente facendo con lei pace e lasciandosi andare alla passione.