Uomini e Donne, Sabrina sotto l’ala di Maria: brutto tonfo per la dama

La puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, vede Sabrina e Gabriele protagonisti di un lungo scontro. La loro conoscenza non sta proseguendo molto bene. Infatti, al centro studio danno vita a un’accesa lite. Lui la accusa di non essere coerente con ciò che dice e fa. Interviene Cristina Tenuta, la quale fa notare che di base Gabriele non è interessato a Sabrina e lui stesso conferma. Maria De Filippi si preoccupa per la dama, la quale ammette di sentirsi usata e di aver sbagliato persona.

“Le prime due settimane non era così”, aggiunge la donna. Tina Cipollari, invece, si scaglia contro Sabrina, ritenendo che sia una donna immatura e poco coerente. Esce fuori che lo scopo della dama era quello di smascherare Gabriele alla fine, dettaglio con cui spiega il motivo per cui non si è allontanata prima da lui. De Filippi cerca di sbloccare la situazione chiedendo ai due come vogliono proseguire. Gabriele conferma che è finita la conoscenza, in quanto non c’è più serenità tra loro.

Per il cavaliere una donna, Isabella, che vorrebbe conoscerlo. Gabriele, però, non resta affascinato da lei. Dopo di che, balla con Ilaria e continua con lei la conoscenza. Intanto, Sabrina non trattiene le lacrime, mentre Ida Pavanelli tenta di consolarla. Quest’ultima la difende, quando Maria De Filippi cerca informazioni su ciò che le sta succedendo. Quando Tina Cipollari accusa Sabrina di creare delle scenette, la conduttrice interviene. “Non sono fatte apposta dai!”, puntualizza Maria.

L’opinionista non si ferma, accusando la dama di essere una persona finta anche quando piange. In particolare, Tina punta sul fatto che Sabrina, poco prima, si stava guardando allo specchio. La dama spiega di averlo fatto solo per capire se le si fosse sciolto il trucco, visto che sta piangendo. Maria la difende più volte, anche su questo.

Probabilmente Sabrina si aspettava una reazione da parte di Gabriele e sperava che l’interesse fosse reciproco. Invece, la dama si ritrova a fare un brutto tonfo e la padrona di casa sembra percepire la sua grande delusione.

Dopo di che, De Filippi è curiosa di sapere cosa pensa Juri del fatto che Ilaria, finita sotto accusa qualche giorno fa, esca con Gabriele. Il cavaliere ammette che la sera precedente, quando sono usciti insieme, ha notato una certa distanza.

Uomini e Donne: Gemma ancora in pista

La puntata di oggi inizia con Gemma Galgani al centro studio. La dama torinese continua a dare il via agli appuntamenti televisivi, con le sue frequentazioni, e ancora oggi riesce a creare sorprese e colpi di scena. Gemma sta continuando a conoscere Salvatore e i due opinionisti non sono convinti che ci sia interesse da parte di lei. Maria De Filippi inizia così a indagare, facendo varie domande al cavaliere.

In particolare, la padrona di casa vorrebbe sapere se è intenzionato ad avere un rapporto duraturo con Gemma. La sua risposta è sì e Gianni Sperti fa notare che solitamente sono un po’ tutti titubanti, invece lui ha dato subito una risposta positiva.

UeD Trono Classico: Amal tra Alessio e Michele

C’è spazio anche per il Trono Classico nella puntata di oggi, con Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. I due tronisti si sono mostrati interessati ad Amal. La corteggiatrice, però, si è ritrovata ad avere uno scontro con Longobardi, il quale non ha preso bene, nei giorni scorsi, il fatto che lei abbia iniziato a uscire con Alessio. Con quest’ultimo, tra l’altro, Amal si trova anche abbastanza bene.

Mentre lei accusa lui di avere avuto una reazione troppo eccessiva, Michele decide di chiudere. Infatti, il tronista si alza dal centro studio e torna a sedere sul Trono, apparendo davvero furioso. In effetti, Longobardi sembra essere davvero toccato dalla scelta di Amal di iniziare a conoscere Alessio.