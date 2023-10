Ascolti tv 1/10/2023: Cuori e Scotti, chi ha vinto. Giù Amici

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 1 ottobre 2023.

Altra vittoria schiacciante delle fiction dell’ammiraglia della Tv di Stato. La nuova stagione di Cuori su Rai Uno ha esordito conquistando 3 milioni di utenti (19.4% di share), schiantando lo speciale di Canale Cinque di Caduta Libera, quasi doppiato, con 1.7 milioni di spettatori (11.9%). Il Collegio, rispetto a sette giorni fa, non migliora su Rai Due, venendo seguito da 1 milione di persone (5.7% di share, dato non proprio entusiasmante). Fa meglio su Italia Uno FBI Most Wanted, con 1.1 milioni di utenti (6.5%). Ancora male il sostituto di Che Tempo Che Fa: Il Provinciale inchiodato su Rai Tre al 3.8%.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 1 ottobre 2023:

Rai Uno: Cuori ha appassionato 3.049.000 spettatori con il 19.4% di share;

Canale 5: Caduta Libera – I Migliori è stato visto da 1.690.000 spettatori (11.9%);

Rai Due: Il Collegio 8 è stato seguito da 1.011.000 spettatori (5.7%);

Italia Uno: FBI Most Wanted ha appassionato 1.141.000 spettatori (6.5%);

Rai Tre: Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti ha convinto 672.000 persone (3.8%);

Rete 4: Dritto e Rovescio è stato seguito da 906.000 spettatori (7.1%);

La 7: In Onda Prima Serata ha totalizzato 647.000 spettatori (4%);

Tv8: A Testa Alta è stato visto da 330.000 telespettatori (1.9%);

Nove: Only Fun Comico Show ha raggiunto 460.000 persone (2.9%).

Ascolti tv domenica 1 ottobre 2023: preserale e access prime time

Affari Tuoi decolla e raggiunge 4.3 milioni di utenti. Chesarà di Serena Bortone su Rai Tre male e in calo (3.7%), venendo praticamente doppiato da Gramellini su La7 (6.4%).

Rai Uno – Affari Tuoi è stato seguito da 4.305.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.597.000 spettatori (13.9%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha ottenuto 2.404.000 telespettatori (20.7%) nella prima parte e 3.695.000 nella seconda (25.9%);

Canale 5: Caduta Libera Story ha raccolto 1.676.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 2.194.000 spettatori (15.8%) nella seconda;

Rai Tre: Chesarà di Serena Bortone ha raccolto davanti al video 665.000 spettatori (3.7%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha raccolto 753.000 spettatori (4.1%), nella prima parte, e 731.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte;

La7: In altre parole Domenica ha avuto 1.189.000 spettatori (6.4%).

Ascolti tv domenica 1 ottobre 2023: il pomeriggio

Amici di Maria De Filippi batte nuovamente e nettamente Domenica In, ma registra un calo di 400mila utenti rispetto alla scorsa settimana. Tra Toffanin e Fialdini continua a vincere la prima.

Rai Uno: Domenica In ha avuto 2.191.000 utenti (18.6%) nella prima parte, 1.591.000 spettatori (16.5%) nella seconda e 1.238.000 spettatori (13.6%) nella terza;

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha appassionato 2.598.000 spettatori (23.7%);

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.409.000 spettatori (15.1%);

Canale 5: Verissimo ha convinto 1.991.000 spettatori (22.1%) nella prima parte e 1.791.000 (18.8%) nella seconda;

Ascolti tv domenica 1 ottobre 2023: la mattina

Non benissimo l’esordio di Citofonare Rai 2 al 4.2%.