Ascolti tv 1/03: flop per Ora o Mai Più, C’è Posta per Te vola. I dati

Niente da fare per Ora o Mai Più: l’ultima puntata dello show condotto da Marco Liorni su Rai Uno non è infatti riuscita a fare un exploit finale e si è fermata a 1.997.000 spettatori, registrando il 15.7% di share. Risultati che, nonostante abbiano visto un lieve aumento rispetto alla scorsa puntata (1.972.000 utenti (15%)), non sono riusciti a raggiungere quelli portati a casa da C’è Posta per Te (Canale 5) che, come sottolineato dal portale di Davide Maggio, ieri sera ha “doppiato” il programma di Rai Uno, arrivando a intrattenere 4.398.000 italiani (30.6%). Un dato che conferma ancora una volta il grande apprezzamento del pubblico nei confronti di Maria De Filippi e dei suoi prodotti televisivi.

Passando invece alle altre reti, il nuovo appuntamento con Elsbeth (Rai Due) ha tenuto compagnia a 533.000 spettatori pari al 3.1% e Il talento di Mr. Crocodile, in onda su Italia 1, ha registrato 712.000 italiani all’ascolto (4.2%). Per finire, ottimi risultati per la puntata di In Altre Parole di Massimo Gramellini, che ha informato 1.136.000 spettatori con il 6.6%, mentre 4 Ristoranti (Tv 8) ne ha radunati 261.000 (1.5%).

Ascolti sabato 1 marzo: preserale e access prime time

L’access prime time è stato ancora una volta dominato da Affari Tuoi (Rai Uno), che ha intrattenuto e divertito ben 5.540.000 utenti (29.5%), mentre la nuova puntata di Striscia la Notizia (Canale 5) ha tenuto compagnia a 2.846.000 spettatori (15.1%). Anche in questo caso, si può dire che il noto TG satirico sia stato praticamente doppiato dal competitor condotto da Stefano De Martino.

Passando invece al pre-serale, il noto game show di Rai Uno capitanato da Marco Liorni, ovvero l’Eredità, è stato seguito da 2.885.000 spettatori (21.6%) nel primo segmento e 4.111.000 (26.6%) nel secondo. Numeri decisamente inferiori per la replica del celebre gioco televisivo di Paolo Bonolis, Avanti un Altro! Story: il conduttore romano e le personalità che compongono il “mini-mondo” hanno infatti divertito e intrattenuto 1.972.000 italiani (15.5%) nella prima parte della trasmissione e 2.606.000 (17.5%) in quella finale.

Ascolti sabato 1 marzo: il pomeriggio

Come sono andati invece i programmi televisivi che hanno caratterizzato il sabato pomeriggio degli italiani? Partendo da Rai Uno, il nuovo appuntamento con Le Stagioni dell’Amore è stato scelto da 1.470.000 spettatori (11.1%). A seguire, Passaggio a Nord Ovest ha totalizzato 1.069.000 persone all’ascolto (8.9%) e A Sua Immagine ne ha registrati ben 1.123.000 (11%). Per finire, sulla medesima rete è andato in onda la nuova puntata di Sabato in Diretta, che ha tenuto compagnia a 1.206.000 utenti (11.5%) nella prima parte e 1.614.000 (14%) in quella conclusiva, di più breve durata.

Passando a Canale 5, 2.209.000 spettatori (17%) hanno scelto di passare il loro sabato pomeriggio seguendo le avventure dei protagonisti di Beautiful mentre, a seguire, la nuova puntata di Tradimento ne ha registrati 2.204.000 (20.4%). Per concludere, le appassionanti interviste di Silvia Toffanin nel celebre salotto di Verissimo sono state seguite da 1.989.000 spettatori (19.6%) nel promo segmento della trasmissione e 2.083.000 (19.1%) in quello finale, denominato “Giri di Valzer”.

Ascolti sabato 1 marzo: il mattino

Per finire la carrellata di ascolti, si dia un’occhiata ai dati raccolti dai programmi televisivi andati in onda nel corso della mattinata di ieri, sabato 1 marzo. Per quanto riguarda l’ammiraglia della televisione di Stato, ovvero Rai Uno, l’appuntamento con Unomattina in Famiglia è stato seguito da ben 1.359.000 spettatori (22.8%) nella prima parte e 1.138.000 (20.8%) nell’ultima.

Sempre sulla stessa rete, Buongiorno Benessere di Vira Carbone, ha registrato 1.037.000 persone all’ascolto (17.4%). Infine, Linea Bianca ha radunato 1.191.000 italiani (17.3%), Linea Verde Discovery ne ha registrati 1.675.000 (19.4%), mentre Linea Verde Italia è stata la scelta di 2.580.000 (20.6%).

Analizzando invece i dati raccolti da Canale 5, Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo ha intrattenuto 514.000 utenti (9.3%), mentre il sempre atteso appuntamento con Forum ne ha totalizzati 1.184.000 (14%).