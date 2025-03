Verissimo, la storia di Chef Ruben: le nonne dietro il suo successo

Ruben Bondì, noto sui social e ai telespettatori come Chef Ruben, è uno dei nuovi talenti della cucina italiana. Partito dal suo balconcino di casa ora conta 2 milioni di followers ed è entrato nella lista di Forbes per i migliori Food Influencer Under 30. A Verissimo racconta per la prima volta la sua storia.

Ruben nasce nel 1997 a Roma da due genitori molto giovani. La giovane età dei genitori per lui è stato un modo di potersi godere al massimo tutta la famiglia, tutt’oggi per lui è fondamentale la presenza delle sue nonne, anche loro giovanissime. La famiglia è il fil rouge che ha accompagnato lo chef sin dalla tenera età e lo ha fatto diventare quello che è oggi. Il segreto del suo successo? L’aver passato molto tempo insieme a nonna Emma nell’azienda di famiglia, un negozio di biancheria passato di generazione in generazione. Lì, il piccolo Ruben ha imparato come comunicare con la gente, racconta a Silvia Toffanin.

Chef Ruben: simpatia e sensibilità del cuoco virale dei social

Ruben si rende conto di essere molto fortunato e privilegiato ad aver vissuto in una famiglia così grande e unita. ”Vivendo sempre circondato dall’amore”, dice, ”dai per scontato che sia per tutti così”, ma guardandosi intorno si è reso conto che non è così. Ed è stato l’amore tramandatogli da nonne e zie che l’ha portato a pensare di condividere coi passanti il suo talento per la cucina. Sin da bambino ha sempre avuto un occhio speciale per i fornelli, raccontano le nonne. Ogni volta che da piccolo andava a trovarle voleva sempre sapere cosa cucinavano e voleva aiutarle, infilando sempre la testa nelle pentole per scoprire i sapori. Poi, la sua strada l’ha trovata alle superiori, quando frequentando il liceo scientifico ha capito che la sua strada non era quella accademica, ma quella culinaria, iscrivendosi poi all’alberghiero.

La sua creatività e la sua genuinità, ma soprattutto il suo saperci fare con le persone, sono state le chiavi di svolta per il successo. Partito dal balconcino di casa ha iniziato ad offrire i suoi piatti ai passanti che passavano sotto casa. Da allora è diventato virale su TikTok per poi esplodere in televisione. Tuttavia, Ruben resta un ragazzo semplice ed umile attaccato alle sue radici e alla sua Roma. Il suo obiettivo nella vita è sposarsi e mettere su famiglia giovane, con la sua fidanzata Linda, per poter seguire le orme dei suoi genitori e avere una grande famiglia tutta sua.