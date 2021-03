Ascolti Sanremo seconda serata, Amadeus cala: share più basso dal 2016

Mercoledì 3 marzo è andata in onda la seconda serata di Sanremo 2021. Gli ascolti sono calati rispetto al primo appuntamento. Dopo aver ottenuto 8.363.000 telespettatori con una media di share del 46,6%, la seconda puntata ha intrattenuto 7.586.000 spettatori pari al 42,1% di share. Più basso il confronto con le seconde serate delle annate precedenti: lo scorso anno Amadeus aveva ottenuto il 53,3% di share e 9.693.000 spettatori, nel 2019 Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio il 47,3% di share e 9.144.000 spettatori. Nel 2016 erano stati 10.748.000 telespettatori e il 49,91% di share. Sanremo Start ha ottenuto 9.792.000 spettatori (33,53%), la prima parte è stata seguita da 10.113.000 spettatori (41,21%), la seconda parte ha ottenuto 3.966.000 spettatori (45,7%).

La seconda serata della kermesse della Canzone Italiana si è protratta sino all’una di notte inoltrata, con una scaletta ricchissima. Oltre all’esibizione della seconda tranche di Big in gara, sono apparsi moltissimi ospiti, tra cui Ibrahimovic in collegamento, Achille Lauro con Claudio Santamaria e Francesca Barra – Bam Bam Twist nel quadro Rock ‘n Roll, Il Volo con Andrea Morricone, Gigi D’Alessio con Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay e Max D’Ambra, Cristiana Girelli, Laura Pausini, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella e Alex Schwazer.

Dopo le prime due serate del Festival di Sanremo 2021, il conduttore ha annunciato la prima classifica generale provvisoria: in testa Ermal Meta, ultimo posto per Aiello. Achille Lauro ed Elodie hanno omaggiato Mina. Dopo avere interpretato un alieno glamrock, nella seconsa sera Achille Lauro è apparso con lunghi capelli rossi raccolti in una treccia e trucco pesante che ha ricordato quello della Tigre di Cremona. Elodie prima di cantare Mina, Mai Così della grande artista italiana, si è lasciata andare a un monologo abbastanza toccante e riflessivo in cui ha spiegato quando ha capito che non bisogna sempre sentirsi all’altezza.

Ascolti tv mercoledì 3 marzo: PrimaFestival perde spettatori. Vola il mattino di Rai1

Oltre a Sanremo 2021 in calo, segnaliamo che Prima Festival ha perso share e spettatori. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, mercoledì 3 marzo 2021, la striscia che anticipa la kermesse ha ottenuto 7.091.000 con il 25,72%. Martedì erano stati 7.841.000 spettatori con il 27,81%. Il mattino di Rai 1 è volato oltre il 20%.

UnoMattina Prima Pagina ha dato il buongiorno a 721.000 telespettatori con il 15.02% mentre UnoMattina Speciale Sanremo ha raccolto 1.293.000 spettatori con il 21,11%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.208.000 spettatori (21,35%).