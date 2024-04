Ascolti Pasqua: Scotti, Fatima, Verissimo GF… Quante mazzate!

Rai Uno e Canale Cinque appaiati. La rete ammiraglia della tv di Stato ha trasmesso Fatima che ha avuto 2.5 milioni di utenti e share al 14.6% . Numeri simili e quindi non entusiasmanti per Lo show dei record di Gerry Scotti che ha intercettato 2.4 milioni di spettatori (15.7% di share). Cola a picco Nove, orfano di Che Tempo Che Fa. Fazio si è fermato per la Pasqua e l’emittente ha avuto soltanto l’1.7% di share. Ottimi numeri per Rai Tre, con Il borgo dei borghi che ha raggiunto oltre 1.4 milioni di utenti (8.3%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di domenica 31 marzo 2024:

Rai 1: Fatima ha conquistato 2.518.000 spettatori (14.6%);

Canale 5: Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio di 2.406.000 spettatori (15.7%);

Rai 2: Tutti i Sospetti su mio Padre ha totalizzato 899.000 spettatori (4.9%);

Rai 3: Il Borgo dei Borghi ha raccolto 1.469.000 spettatori (8.3%);

Rete 4: Cast Away è stato visto da 647.000 spettatori (4%);

Italia 1: Mamma ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York ha collezionato 1.173.000 spettatori (6.8%);

La 7: Una giornata particolare ha interessato 548.000 spettatori (3.2%);

Tv8: Ghostbusters Legacy ha registrato 454.000 spettatori (2.7%);

Nove: Ladyhawke ha incollato alla tv 287.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv domenica 31 marzo 2024: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi ha radunato 4.758.000 spettatori (26.1%);

Canale 5: Paperissima Sprint raccoglie 2.721.000 spettatori (15.2% di share);

Rai 3: Chesarà… arriva a 878.000 spettatori (5.3%);

Rete 4: Stasera Italia ha convinto 579.000 spettatori (3.4% di share) nella prima parte e 599.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte;

La7: In Altre Parole Domenica convince 658.000 spettatori (3.1%);

Rai 1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.408.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 3.485.000 spettatori (25.9%);

Canale 5: Avanti il Primo! Story ha raccolto 1.626.000 spettatori (14.3%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 2.095.000 spettatori (15.9%);

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 352.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv domenica 31 marzo: il pomeriggio

Tutti i programmi del pomeriggio, complice il pranzo pasquale, in netto calo. Venier, Toffanin e Fialdini non riescono nemmeno a sfondare la soglia dei 2 milioni di spettatori. Maluccio lo speciale Verissimo dedicato al Grande Fratello 8.