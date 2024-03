Verissimo, Beatrice Luzzi scarica Garibaldi: che imbarazzo!

La puntata di Pasqua di Verissimo andata in onda oggi, domenica 31 marzo, è stata completamente Grande Fratello centrica. Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto i finalisti del reality e la vincitrice per ripercorrere l’edizione appena conclusa: Greta Rossetti con Sergio D’Ottavi, Letizia Petris con Paolo Masella, la vincitrice Perla Vatiero con Mirko Brunetti e Beatrice Luzzi. La prima ad essere intervistata è stata la seconda classificata Beatrice Luzzi, che ha ripercorso il suo percorso lungo ben 6 mesi all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Beatrice è considerata la protagonista indiscussa di quest’edizione del Grande Fratello, motivo per il quale sono in molti a credere che la vincitrice sarebbe dovuta essere lei. La Luzzi ha ammesso di non aver preso male la sconfitta, ma di essere semplicemente dispiaciuta di aver deluso i suoi figli, che avevano tifato tanto per lei. “Se avessi vinto, ne sarebbe valsa più la pena”, ha però aggiunto parlando con sincerità dei mesi trascorsi in Casa. Difatti, il percorso di Beatrice è stato particolarmente difficile. Dall’inizio, ha sempre avuto la maggior parte dei coinquilini contro: “Probabilmente all’inizio me la sarei dovuto prendere un po’ meno per quello che dicevano. Ho cominciato a dare meno penso quando ho perso speranza in loro”.

Nel corso della sua permanenza, l’ex gieffina ha dovuto anche affrontare la perdita di suo padre, scomparso lo scorso gennaio mentre si trovava in Casa. Dopo essere uscita per alcuni giorni, Beatrice ha poi deciso di rientrare in gioco, sostenuta da tutta la sua famiglia. L’attrice ha ricordato commossa il padre con queste parole:

Mio babbo era un uomo senza pelle, era un poeta, era viscerale, uno di quegli uomini rari che ti dicono tutto. Con lui ho parlato sempre, questo mi ha permesso di chiudere il nostro ciclo qui senza rimpianti. Ora che son tornata a casa, è come se ricominciassi il lutto, perché è come se fossi scappata prima. Però credo che lui sia molto più sereno adesso. La morte non è sempre nemica. Se avviene in modo così graduale in un uomo anziano che ha fatto una bella vita, va accettata con serenità secondo me.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a Verissimo

Dopodiché, Beatrice è stata raggiunta a sorpresa da Giuseppe Garibaldi. L’attrice non sapeva della presenza del bidello, il quale si è unito all’intervista per parlare del loro rapporto. “Com’è possibile che abbia perso tempo con Giuseppe? Perché non si fa capire e quindi genera curiosità”, ha spiegato la Luzzi raccontando della loro frequentazione. Nonostante il riavvicinamento avvenuto gli ultimi giorni in Casa, l’attrice è stata abbastanza distaccata, addirittura lasciandosi andare a risatine durante la loro “clip romantica”. D’altro canto, Garibaldi era abbastanza teso:

Lui è teso perché c’è un punto che non abbiamo risolto e non possiamo risolvere qui e secondo me è il grande scalino che ci ha divisi. C’è una visione completamente diversa di alcune cose che ci divide. Finché non troviamo un punto comune su alcune cose… credo ci voglia molto tempo per lui per capire queste sfumature e nel frattempo io faccio la mia vita.

“C’è amore?”, ha chiesto la Toffanin incalzando la “coppia”. “Abbiamo disintegrato la magia”, ha replicato Beatrice. La Luzzi, però, non crede che Garibaldi sia stato l’unico a sbagliare: “Io ho sbagliato, sono stata molto imprudente, non mi sono proprio regolata. Dovevo aspettare di più, lui mi avrebbe capito di più e io ho corso troppo all’inizio”. Nonostante le speranze del bidello, l’ex gieffina ha completamente chiuso le porte ad una possibile riconciliazione.

“È un punto di domanda o un punto?”, ha infine domandato Silvia Toffanin. “È un punto. Non posso perché ci ritroveremmo in tanti di quei guai ogni giorno”, ha risposto senza esitare Beatrice. Al che, Giuseppe è apparso abbastanza imbarazzato, aggiungendo però che sapeva bene il pensiero dell’ex coinquilina.