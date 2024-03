Beatrice Luzzi e Garibaldi insieme a Roma? L’indiscrezione

Da quando è finito il Grande Fratello è insistente il rumor sul fatto che Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si stiano frequentando fuori dalla Casa. Continuano ad emergere indiscrezioni su di loro. L’ultima è quella pubblicata poco fa da Deianira Marzano.

Nonostante la popolarità, i due, da quando sono usciti dalla Casa, usano molto poco i social e, a differenza di tutti gli altri, non aggiornano i fan in continuazione che invece sono curiosissimi. Giuseppe ha messo poco fa una story dove ha rivelato di essere tornato velocemente a Roma per “impegni lavorativi” ed ora è di nuovo in viaggio verso la sua Calabria. Ciò ha creato scompiglio tra i fan che hanno creduto poco alla scusa del lavoro.

Come ha evidenziato un utente a Deianira, durante le festività di Pasqua, sembra strano che l’ex concorrente sia tornato a Roma velocemente. Soprattutto dopo essere rientrato due giorni fa nel suo paese, dove lo hanno accolto con una grande festa. Ma ad incuriosire di più c’è un altro particolare. Il 29 marzo, ovvero il giorno in cui Giuseppe pare essere tornato a Roma, Beatrice è stata avvistata da più persone, seppur incappucciata per nascondersi, dentro la stazione Termini. Con sé non aveva bagagli, quindi non si esclude la possibilità che sia andata ad accogliere proprio Garibaldi.

Il sospetto si infittisce ma entrambi stanno mantenendo massima discrezione. Però già qualche giorno fa, sempre Deianira, ha ammesso di essere a conoscenza del fatto che i due si stiano frequentando da quando il programma è finito.

La storia che sembrava conclusa e ciò che non torna

I Beabaldi sono stati una delle coppie protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Nonostante ci si aspettasse che il pubblico potesse non apprezzare, a causa della differenza di età (lei 53 anni, lui 31), sono riusciti a farsi amare anche come coppia. In Casa la loro storia è stata molto tormentata e piena di incursioni, ma alla fine si sono sempre ritrovati. Fin quando poi a dicembre la rottura è sembrata definitiva.

Ma nell’ultimo mese qualcosa è cambiato e tra i due c’è stato un importante e inaspettato riavvicinamento. Tanto che quando Garibaldi è stato eliminato, Beatrice lo ha baciato sulle labbra. Poi a Verissimo lui ha confessato di volerci riprovare e che l’avrebbe aspettata.

Martedì 26 marzo la Luzzi è salita a Milano per registrare anche lei l’intervista e Giuseppe è andato per farle una sorpresa, già concordata con Silvia Toffanin. I concorrenti sono partiti tutti insieme e poi sarebbero dovuti tornare in gruppo in aereo. Ma in aeroporto più volte sono stati sentiti i nomi Luzzi- Garibaldi: il gate stava per chiudere e loro non si palesavano. È scoppiato il Linate Gate, così chiamato simpaticamente su X.

Beatrice, il giorno dopo, ha deciso di chiarire il tutto. Ha spiegato che, una volta giunta in aeroporto, si è accorta di non avere la carta d’identità con sé e quindi ha dovuto prendere il treno. Giuseppe ha deciso di accompagnarla insieme alla sua manager.

Quindi il ragazzo ha preferito perdere l’aereo per viaggiare da solo con l’attrice. Ci sono molte cose che non tornano e i fan sono assaliti dalla curiosità, ma a differenza di altri, sembra che i due non vogliano alimentare il gossip.