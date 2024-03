Beatrice Luzzi chiarisce il Linate Gate e perché non era alla festa

Beatrice Luzzi ha postato un reel per spiegare le indiscrezioni che da ieri circolano su di lei. Ha cercato di tranquillizzare tutte le persone che da oggi hanno cercato disperatamente notizie su di lei.

L’attrice ha deciso di chiarire una volta per tutte il Linate gate e con l’occasione ha spiegato anche come mai non fosse presente alla festa. Ha raccontato che è vero che ha perso il volo per Roma. Infatti, una volta arrivata in aeroporto, si è accorta di aver dimenticato la carta d’identità a casa e quindi è dovuta tornare in treno. Ma non è andata sola perché oltre alla sua manager, anche Giuseppe Garibaldi ha deciso di perdere l’aereo e fare il tragitto con lei.

Per quanto riguarda la festa ha spiegato che dal viaggio sono tornati molto tardi e quindi ha preferito non andarci perché l’indomani avrebbe voluto accompagnare il figlio più piccolo a scuola. Non sono mancate, come al suo solito, le frecciatine.

“Ho deciso di non andare alla festa del Grande Fratello, di tornare a casa e di fare la mamma, anche perché gli amichetti del Grande Fratello li ho visti fino a due giorni fa, se la festa l’avessero fatta tra una settimana sarei andata volentieri“

Dunque Beatrice ha chiarito in un lampo tutte le indiscrezioni sul suo conto, forse per non alimentare il gossip, anche se rimane un dubbio. È strano che Giuseppe abbia deciso di non partire con gli altri ma di tornare con lei che comunque non sarebbe stata sola. Ciò andrebbe a confermare un altro rumor diffuso da Deianira Marzano, secondo cui i due abbiano iniziato a frequentarsi fuori dalla Casa.

La rissa alla festa del GF

Durante la festa di fine produzione, che si è tenuta il 26 marzo, sembra che ci sia stata una brutta lite tra Sergio D’Ottavi e Mirko Brunetti. A causa di un malinteso, quest’ultimo ha discusso in maniera molto animosa e sembrerebbe aver offeso Greta Rossetti. In molti hanno cercato di allontanarlo e pare che Paolo Masella sia stato colpito per sbaglio.

Dunque la festa che doveva rappresentare la chiusura di un cerchio ben presto si è dimostrata l’ennesima litigata tra persone che spesso sui social esibiscono false amicizie.