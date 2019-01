Ascolti tv mercoledì 9 gennaio: bene il film tv con Vanessa Incontrada su Rai1

Ancora un successo ieri per la fiction targata Rai

Gli ascolti dei programmi andati in onda in prima serata ieri, mercoledì 9 gennaio 2019. Ancora un successo per Rai1 che con la film-tv L’amore, il sole e le altre stelle ha conquistato il pubblico italiano. Il secondo capitolo della nuova stagione del ciclo Purchè finisca bene è stato infatti seguito da 4.570.000 spettatori. La fiction interpretata, tra gli altri, da Vanessa Incontrada e Ricky Memphis ha registrato uno share del 19.7%. Su Canale 5 è invece andato in onda in prima visione tv il film Lion- La strada verso casa. La pellicola diretta da Garth Davis e interpretata da Dev Patel con Rooney Mara e Nicole Kidman ha tenuto davanti al teleschermo 2.465.000 spettatori (11.8%). Su Rai2 il film Gods of Egypt ha intrattenuto 1.314.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai 3 è tornato invece l’appuntamento con Chi l’ha visto?. La nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli è stato seguito da 2.277.000 spettatori, pari al 10.7% di share.

Lory Del Santo ospite di Chiambretti a CR4

Continua dunque la fortunata stagione della fiction di Rai1. Il pubblico ha premiato ancora una volta i prodotti targati Rai. Il nuovo film tv con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis ha affrontato il tema dei primi amori e dei difficili e complicati rapporti tra genitori e figli adolescenti conquistando il favore del pubblico del piccolo schermo. Passando ai dati relativi agli ascolti delle altre reti Mediaset, vediamo che su Italia1 il film I mercenari 2 è stato seguito da 1.707.000 spettatori con il 7.3% di share. Infine su Rete4 la nuova puntata di CR4 La Repubblica delle donne con ospite Lory Del Santo ha intrattenuto 970.000 spettatori con uno share del 4.9%.

Gli ascolti dei programmi in onda su La7, TV8 e sul Nove

Ecco infine i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda su La7, TV8 e sul Nove. Su La7 l’appuntamento era con il film Amistad che è stato seguito da 498.000 spettatori, pari al 2.4% di share. Su TV8 il film Che fine hanno fatto i Morgan è stato visto da 479.000 spettatori (2%) mentre sul Nove il documentario Il giorno del giudizio ha tenuto incollati al teleschermo 337.000 spettatori (1.5%).