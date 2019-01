Lory Del Santo a CR4: nuovo look dopo il Grande Fratello Vip

Lory Del Santo extension capelli: il nuovo look a CR4-La Repubblica Delle Donne

Anno nuovo, look nuovo per Lory Del Santo. La soubrette ha sfoggiato una nuova chioma a CR4-La Repubblica delle Donne dove è diventata opinionista dopo la fine dell’avventura al Grande Fratello Vip. Capelli lunghissimi e riga al centro, così si è presentata Lory nello studio di Piero Chiambretti. Qualcuno su Twitter l’ha paragonata a Daenerys Targaryen, la Madre dei Draghi di Game of Thrones, qualcun altro a Legolas de Il Signore degli Anelli. Ad ogni modo Lory è soddisfatta del suo cambiamento, come confessato a Chiambretti. Il cambio look è stato curato da Marco Pisani, hair stylist specializzato in extension.

I capelli di Lory Del Santo: cosa ha cambiato la soubrette

L’esperto di bellezza ha completamente stravolto il look di Lory Del Santo. Ha optato per una riga al centro, un rinfoltimento e un allungamento creato con invisible tape. Pisani ha ringraziato Lory su Instagram per la fiducia riposta.

Lory Del Santo: i complimenti di Asia Nuccetelli e Benedetta Mazza

Il nuovo look di Lory Del Santo ha ricevuto tanti complimenti positivi. Tra questi quelli di Benedetta Mazza (“Stupenda”) e di Asia Nuccetelli (che riferendosi a Pisani ha scritto: “Sensazionale come sempre”). Di recente anche Antonella Mosetti si è rivolta allo stesso specialista per applicare delle extension alla sua chioma bruna.