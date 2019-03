By

Ascolti tv ieri: ecco chi ha vinto la sfida del sabato sera (30 marzo) tra Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi

La sfida egli ascolti di sabato 30 marzo ha suscitato molta curiosità. Milly Carlucci e Maria De Filippi sono tornate al prime time del sabato sera, l’una contro l’altra, con i loro amatissimi talent show: Ballando con le stelle su Raiuno e Amici su Canale 5. A causa del cambio del”orario l’attesa e la suspense per questa prima battaglia dello share sono salite alle stelle, ma alla fine il risultato è arrivato e sancisce una sfida agguerritissima. A vincere con uno scarto piccolissimo è stato Amici di Maria De Filippi. Ballando ha tenuto testa agli avversari portando a casa anch’esso un grande risultato.

Ascolti tv sabato 30 marzo 2019: i dati auditel

Tra Milly Carlucci con i suoi nuovi ballerini vip, tra cui la sorprendente Suor Cristina, e Maria De Filippi con i suoi ragazzi e nomi del calibro di Ricky Martin e Laura Pausini, alla fine ha avuto la meglio la seconda. Possiamo dire che è stata una sfida davvero all’ultimo sangue, perché la differenza è davvero minima e si potrebbe quasi parlare di “pari merito”. Ma guardiamo i dati nel dettaglio: il debutto della nuova edizione di Ballando ha raccolto 4.527.000 spettatori pari al 20.16% di share nell’anteprima Tutti in Pista (dalle 20.41 alle 21.51) e 3.710.000 spettatori pari al 21.94% durante il resto della puntata. L’esordio del serale di Amici 18 ha conquistato 4.096.000 spettatori pari al 22.23% di share, mentre la Buonanotte di Amici (parte finale) ha raccolto 1.999.000 spettatori pari al 23.85%. Dunque 21.94% di share per Ballando e 22.23 per Amici di Maria De Filippi, un vero e proprio testa a testa.

Sabato 30 marzo 2019: Amici di Maria De Filippi e Ballando con le stelle

Nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi ha vinto la squadra dei Bianchi capitanata da Ricky Martin. A Ballando con le stelle, invece, Suor Cristina sembra aver convinto tutti attestandosi al primo posto della classifica.