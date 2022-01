Ascolti 29 gennaio 2022: boom C’è posta per te, salta all’ultimo Tali e Quali

Ascolti e share del prime time di sabato 29 gennaio 2022 – Rai Uno ha fatto saltare la puntata di Tali e Quali di Carlo Conti, dando spazio a un’edizione straordinaria di Porta a Porta di Bruno Vespa che ha raccontato la giornata che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Il talk dell’ammiraglia della tv di stato ha però raccolto numeri assai modesti, interessando 1.6 milioni di utenti (share all’8.8%). Sorride invece Maria De Filippi che con C’è posta per te fa registrare altri numeri da urlo, coinvolgendo 5.627.000 spettatori (31.1% di share). La scorsa settimana a seguire il people show c’erano state 5.5 milioni di persone.

Tra i talk, oltre ai dati non esaltanti di Porta a Porta, male Quarta Repubblica- Speciale Quirinale (Rete Quattro). Fa meglio La7 con In Onda.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Porta a Porta ha raccolto 1.660.000 (8.8%)

Rai Due: F.B.I. – Stagione 4 Episodio 4 – Conosci te stesso ha avuto l’attenzione di 1.173.000 (4.8%) mentre F.B.I. International – Stagione 1 Episodio 4 – Ottimismo americano ha interessato 1.314.000 spettatori (5.6%).

Rai Tre: Il film La Conferenza ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori (5.1%).

Canale Cinque: C’è posta per te ha convinto 5.627.000 (31.1%)

Italia Uno: Cattivissimo me 3 ha intrattenuto 1.136.000 spettatori (4.9%).

Rete Quattro: Quarta Repubblica- Speciale Quirinale è stato visto da 813.000 spettatori (3.7%).

La7: In Onda – Speciale Quirinale in prima serata ha incollato innanzi al teleschermo 1.142.000 spettatori (4.9%).

Tv8: Un Marito per Natale è stato seguito da 374.000 spettatori (1.7%).

Nove: Il cacciatore di anoressiche ha convinto 243.000 spettatori (1%).

Ascolti tv sabato 29 gennaio 2022: access prime time e preserale

Primafestival ha raccolto dati lontanissimi da I Soliti Ignoti, precipitando al 10.3% di share. Oro colato per la concorrenza: infatti Striscia la Notizia ha registrato un boom di ascolti. L’Eredità non è andato in onda per lasciare spazio allo speciale del Tg1 che ha raccontato l’elezione del Presidente della Repubblica.

Rai Uno: PrimaFestival ha conquistato 2.525.000 spettatori (10.3%).

Canale Cinque: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.501.000 spettatori (18.6%).

Canale Cinque: Avanti un altro nella prima parte ha appassionato 3.138.000 utenti (17.4%) mentre nella seconda 4.117.000 20.1(%)

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 29 gennaio 2022

Su Rai Uno giornata interamente dedicata allo speciale del Tg1 che ha seguito passo passo l’evolversi dell’elezione del Quirinale.