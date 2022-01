Marco Bocci a C’è posta per te: Laura Chiatti spazza via la crisi in diretta

Il regista e attore sbarca a C’è posta per te per impreziosire l’incontro tra tre figli e una madre rimasta vedova

Storia commuovente quella che ha visto protagonista a C’è posta per te Rosaria e i suoi tre figli. La donna è rimasta vedova nell’ottobre 2020, perdendo il marito Franco a causa di un mieloma alle ossa. Dolore e sofferenza che tuttavia non hanno messo in ginocchio la famiglia. Rosaria si è rimboccata le maniche, aumentando le ore di lavoro e non facendo mancare mai l’amore ai suoi frutti d’amore che per omaggiarla hanno contattato la redazione del programma di Maria De Filippi per organizzare una sorpresa. Da qui anche l’idea di coinvolgere Marco Bocci – attore, regista nonché marito di Laura Chiatti artista tra i preferiti di Rosaria.

Dopo che è entrata la mamma in studio, la conduttrice pavese ha narrato tutte le tappe della delicata storia familiare. I figli e la donna hanno versato parecchie lacrime nel riascoltare la vicenda relativa alla morte di Franco. Quindi, ecco l’entrata in scena di Marco Bocci. “Un dolore non va dimenticato, va vissuto e va cavalcato per andare avanti”, ha esordito l’attore per far forza alla vedova. “Tu hai dei ragazzi stupendi, soffrite assieme ma fatevi anche forza assieme”, ha aggiunto il regista.

Spazio poi ai regali. Bocci ha portato in dono un bracciale tale e quale a quello che Rosaria aveva perso un po’ di tempo fa. Dopodiché sono stati dati dei soldi alla donna che a breve diventerà nonna. Naturalmente alla fine è stata aperta la busta. Madre e figli si sono abbracciati in lacrime, visibilmente emozionati.

Laura Chiatti scrive in diretta mentre Marco Bocci è a C’è posta per te: nessun matrimonio finito

Non appena Bocci ha messo piede in studio, sua moglie, Laura Chiatti, ha scritto un dolce messaggio per lui. “Sei sempre il più bello del mondo”: così tra le Stories Instagram l’attrice. Un gesto arrivato in diretta che ha fugato ogni dubbio sulla solidità del matrimonio tra i due artisti. Nei mesi scorsi il gossip ha sussurrato di una presunta e profonda crisi di coppia, arrivando persino a sostenere che si fosse consumato l’addio. I diretti interessati non hanno mai confermato né smentito i sussurri della cronaca rosa. Laddove la crisi ci sia davvero stata, è stata brillantemente superata. Marco e Laura continuano ad amarsi, tutto il resto è noia.