Ascolti 29/1: La lunga notte-GF, chi ha perso. Mad in Italy delude

Esordio buono ma non ottimo per La Lunga Notte – La Caduta del Duce (Rai Uno) che ottiene 3.56 milioni di utenti e il 19.8% di share. Cresce il GF 8 (Canale 5) con 2.6 milioni di spettatori (20.5%). Esordio difficile per Mad in Italy (Rai Due): Elisabetta Gregoraci & Co. non riescono a sfondare il muro del milione fermandosi a 980 mila utenti (5.7%). C’è il pericolo che nelle prossime puntate il programma precipiti. Anche tutte le altre trasmissioni del palinsesto generalista, eccezion fatta per le già citate reti ammiraglie, incapaci di arrivare al milione di persone.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 29 gennaio 2024:

Canale 5: Grande Fratello 8 ha raccolto 2.611.000 spettatori (20.5% di share);

Rai Uno: La Lunga Notte – La Caduta del Duce ha totalizzato 3.560.000 spettatori (19.8%);

Rai Due: Mad in Italy ha avuto 980.000 spettatori (5.7%);

Italia 1: Freedom – Oltre il confine ha fatto compagnia a 837.000 spettatori (5.2%);

Rai Tre: FarWest ha coinvolto 757.000 spettatori (4.6%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha raggiunto 828.000 spettatori (5.6%);

La7: La torre di Babele ha convinto 832.000 spettatori (4.1%);

Tv8: 4 Hotel ha ottenuto 447.000 spettatori (2.6%);

Nove: Little Big Italy ha conquistato 389.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv lunedì 29 gennaio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi granitico, L’Eredità sopra di 1 milione rispetto ad Avanti un altro!

Rai Uno: Affari Tuoi ha avuto 5.358.000 spettatori (24%);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 4.962.000 utenti (22.5%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha ottenuto 3.613.000 telespettatori (16.2%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.672.000 spettatori (23.5%) nella prima parte e nella seconda da 4.921.000 spettatori (26.8%);

Canale 5: Avanti il Primo! ha conquistato 2.641.000 spettatori (18%) mentre Avanti un Altro! ha avuto 3.803.000 spettatori (21.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.803.000 spettatori (8%).

Ascolti tv lunedì 29 gennaio 2024: il pomeriggio

Maria De Filippi vola, a un passo dai 3 milioni di utenti con UeD.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.673.000 spettatori (15.4% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.758.000 spettatori (19%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 2.443.000 spettatori (20.6%);

Rai Due: Ore 14 un netto di 920.000 utenti (7.5%);

Rai Due: Belle ma’ ha intrattenuto 679.000 utenti (7.1%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.887.000 telespettatori (22.1%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 3.223.000 telespettatori (25.2%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.953.000 spettatori (26.7%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.871.000 utenti (20.3%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.643.000 spettatori (17.7%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.530.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e di 1.702.000 utenti (14.3%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di lunedì 29 gennaio

Fenomeno Fiorello che sfiora il 20%.