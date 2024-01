“Raccomandata da Briatore”: Gregoraci torna in tv e risponde irata

Elisabetta Gregoraci si appresta a tornare alla conduzione. Il 29 gennaio, in prima serata su Rai Due, andrà in onda la prima puntata di Made in Italy, una sorta di Made in Sud rivisitato, cioè ampliato. Altrimenti detto non si darà spazio soltanto ai comici meridionali, ma anche a quelli del Centro e del Nord. Al timone ci sarà appunto la conduttrice calabrese, assieme a Gigi e Ross. Sul fatto che la Gregoraci sia stata scelta come presentatrice sono serpeggiate voci, prive di qualsiasi prova, che hanno parlato di una “raccomandazione” avuta dall’ex marito Flavio Briatore. La showgirl, intervistata dal Corriere della Sera, ha fatto chiarezza sulla questione, sottolineando di essere arrabbiata per quanto circolato sul suo conto.

Quando le è stato fatto notare che diverse persone l’hanno definita una raccomandata, la Gregoraci ha risposto che tale congettura non ha alcun fondamento:

“È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti”.

La conduttrice ha quindi sottolineato che è ormai separata da sei anni, ribandendo anche che ha “un rapporto molto bello” con l’ex marito. Ciò detto si considera una “donna indipendente” che non ha certo bisogno di essere raccomandata per lavorare. “Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio”, ha sostenuto.

E ancora: “Posso vincere un Oscar e c’è chi dubiterebbe fosse per merito mio. Conduco questa trasmissione da anni, e delle volte sembra che non basti“. A proposito di Oscar e cinema, ha rivelato che c’è un progetto filmico che sta valutando.

Tornando al nuovo programma di Rai Due Made in Italy, la conduttrice ha detto che l’idea di allargare lo spazio scenico alla comicità di tutte le zone d’Italia è ottima in quanto dovrebbe permettere di riassumere meglio le sfumature della comicità del Bel Paese. Inoltre ha aggiunto di essere emozionata e piena di adrenalina in vista del suo ritorno in tv.

Dai comici, ha spiegato sempre la showgirl, ha imparato parecchio, in particolare ha appreso i tempi delle battute. Non è stato facile inizialmente, tanto che si sentiva un pesce fuor d’acqua. Pian piano, però, si è inserita nelle dinamiche dello spettacolo, arrivando ad amalgamarsi nel progetto Made in Sud, ora trasformatosi in Made in Italy.

Infine il capitolo critiche. Da quando ha raggiunto la popolarità la Gregoraci ha sempre avuto a che fare con dei detrattori agguerriti che hanno sostenuto che il suo vero talento sia stato quello di sposare Briatore. Lei, giustamente, ha ammesso che il matrimonio con il manager piemontese l’ha resa assai famosa e oggetto di particolare attenzione mediatica, ma che ciò non significa essere raccomandate. A proposito dell’essere “mediatica”, ha così commentato: