Ascolti 2022, gli show più visti in assoluto: la classifica, chi ha vinto

Arrivati alla fine del 2022, ecco alcune classifiche relative ai programmi più visti in tv, in streaming e sui social

Come sempre quando si avvicina la fine dell’anno arriva il tempo delle classifiche per quanto riguarda la tv e i programmi andati in onda. L’annuario 2022 della Tv italiana (intitolato “Total TV”, realizzato da CeRTA con Auditel, Apa, Sensemakers, Comscore, Nielsen, eMedia institute) ne ha stilate di diverse. Queste classifiche parlano di una televisione che mantiene alcune sue caratteristiche e ne cambia molte altre.

Classifica dei programmi più visti in tv

La prima classifica è quella dei programmi più visti della stagione 2021-22 (con l’esclusione dei programmi sportivi). Al primo posto troviamo il “Festiva di Sanremo” di Amadeus (11,3 milioni di spettatori), al secondo e terzo posto ci sono due fiction Rai: “La Sposa“(6,5 milioni) e “Doc nelle tue mani”(6,4 milioni).

Grande successo al quarto posto per “Eurovision Song Contest“, vinto dal gruppo ucraino Kalush (6 milioni). Per intercettare il primo programma Mediaset nella lista dobbiamo arrivare all’ottavo posto dove troviamo, la regina di canale 5, Maria De Filippi con “C’è posta per te” (5,2 milioni). Questa la classifica della tv più tradizionale, quella che raccoglie grandi audience.

Classifica dei programmi in streaming

La seconda classifica presa in considerazione è quella dei programmi più visti in streaming (per tempo speso) e qui la situazione cambia. Le trasmissioni Mediaset infatti sorpassano quelle della Rai. In testa svetta “Amici di Maria De Filippi” (2 miliardi di minuti). Medaglia d’argento per “Uomini e Donne” (1,8 miliardi), seguito dalle soap “Love Is In The Air” (1,4 miliardi) e “Il paradiso delle signore (titolo Rai, con 1,3 miliardi). Spazio poi al “Grande Fratello Vip” (1,2 miliardi), “Mare Fuori” (fiction Rai con 886 milioni di minuti), “Doc nelle tue mani” (795 milioni), “Le Iene” (561 milioni), “Don Matteo” (487 milioni).

Classifica dei programmi più social

Infine è stata stilata la classifica dei programmi più social e anche qua i primi posti sono occupati dai programmi Mediaset: in vetta c’è nuovamente “Amici di Maria De Filippi” (90 milioni di interazioni), seguito da “Grande Fratello Vip” (44 milioni), “Che tempo che fa” (43,2 milioni) e Verissimo (23,6 milioni).

Viene fatta poi una menzione speciale ai programmi più “streammati” di La7: “L’aria che tira”, “Propaganda Live”, “Piazzapulita”, “Non è l’Arena”, “Otto e mezzo” e “Di Martedì”.