La puntata del Daytime di Amici 22 trasmessa su Canale 5 il 16 dicembre si è aperta con il racconto dello speciale omaggio di Vasco Rossi ad Angelina Mango. Nel corso della scorsa puntata di domenica 11 dicembre, la giovane concorrente si è esibita in studio sulle note di una speciale versione voce e piano di Albachiara, una delle canzoni più note del rocker di Zocca.

“Blasco” ha così deciso di estrarre un pezzo dell’esibizione della concorrente dal web e di pubblicarne il video sulle sue Instagram Stories, onorato che uno dei suoi pezzi più celebri fosse stato interpretato in modo così magistrale. Quando Angelina ha ricevuto la notizia è rimasta letteralmente senza parole, sconvolta che uno dei più grandi artisti italiani si fosse anche soltanto accorto della sua esistenza.

La puntata di quest’oggi, tuttavia, è stata caratterizzata anche e soprattuto da una chiacchiera decisamente velenosa fra Megan e Gianmarco. I due si sono infatti messi a spettegolare in giardino parlando di Maddalena e Mattia, che nei giorni scorsi hanno messo fine alla loro relazione flash.

Dopo aver vissuto un forte sentimento, scoppiato nel giro di neanche un mese, i due hanno deciso di chiudere il loro fugace rapporto. Una relazione lampo che ha insospettito molti, anche fra gli stessi allievi della casa. Mentre su Twitter sono stati in tanti a definirlo un “circo”, Gianmarco si è voluto fare rappresentante all’interno della casetta di un pensiero comune.

Mattia Zenzola è infatti uno degli allievi più amati di questa edizione. Il motivo è che il danzatore era uno dei concorrenti della scorsa edizione, ma era stato costretto a ritirarsi causa infortunio. Il suo ritorno era dunque molto atteso e l’hype sul suo personaggio era alto. Fin da subito è apparso piuttosto sospetto che Maddalena fosse andata a cercare un flirt proprio con lui. Questo il pensiero che Gianmarco ha espresso a Megan:

“Credo che Maddalena si sia messa con Mattia per i followers su Instagram e una volta avuti, ciao Biondino. Non sono l’unico che lo pensa; solo l’unico che lo ammette”

La reazione di Maddalena

La chiacchiera si è rapidamente trasformata in pettegolezzo. L’opinione di Gianmarco è presto arrivata alle orecchie di Maddalena che, furiosa, gli ha risposto: “Secondo me vi dovete fare i c… vostri. […] Se tu pensi che io per farmi i follower abbia bisogno di Mattia non hai proprio capito niente”.

La discussione ha scatenato in Maddalena un forte nervosismo, tanto da portarla a scoppiare in un pianto disperato. Nonostante tutto viene difficile pensare che l’opinione di Gianmarco (e dello stesso pubblico) possa cambiare.