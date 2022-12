Amici 22, Maddalena lascia Mattia: scelta del talent crea malumori

È finita tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi ad Amici di Maria De Filippi. Le storie d’amore, si sa, piacciono molto al pubblico, che si affeziona non solo al singolo allievo, ma anche alla coppia. Negli anni sono diverse le coppie che hanno fatto sognare i telespettatori. Durante questa 22esima edizione, però, a detta del pubblico il talent show starebbe decisamente esagerando. Il motivo? Molti telespettatori lamentano di assistere a troppi momenti legati ai sentimenti di queste coppie, piuttosto che alle scene dedicate alle lezioni e ai progressi degli allievi.

Va comunque precisato che i rapporti che nascono tra i cantanti e i ballerini fanno parte di questo programma televisivo. Non solo, il daytime di oggi ha anche mostrato alcune scene riguardanti gli studi portati avanti dagli allievi. Ad esempio, Samuel ha fatto una richiesta ad Alessandra Celentano: fare lezione con lei per imparare di più la tecnica. La maestra ha accettato felice, sebbene non sia la sua insegnante. Ma la maggior parte del tempo è stata riservata a Mattia e Maddalena.

I due ballerini di Amici 22 litigano molto spesso, come i daytime hanno rivelato nel corso delle varie settimane. Maddalena sembra aver preso ora una decisione definitiva.

“Io così non posso continuare. Sento che si è rotto qualcosa. Sento che c’è qualcosa di strano. Ci sono cose che mi fanno capire che siamo tanto diversi. So che non ti trovo in un bel momento ora. Io ci sono, ho piacere a stare vicino a te, però ora sento di avere un momento così. Voglio capirmi un po’ da sola, stare da sola. Da sola in senso senza nessun tipo di influenza sentimentale. Voglio che questo sia il mio percorso, hai capito?”

Zenzola dichiara di aver capito e appare abbastanza provato. Nonostante tutto, Maddalena ammette che vorrebbe continuare a scoprire chi è Mattia fuori da questo programma. Infatti, il suo obbiettivo è quello di dedicare questo percorso che sta facendo nel talent show solo a se stessa. Il ballerino di latino americano, che è stato molto attaccato la scorsa settimana, capisce di non poter dire niente per cambiare questa situazione.

Mattia ci tiene solo a precisare che per lui sarà molto difficile. “Però dobbiamo riuscirci. Anche perché io vorrei continuare a essere una delle tue persone speciali qui dentro. Non voglio perderti come persona”, afferma invece Maddalena. La ballerina fa presente al collega che la situazione non è complicata solo per lui. “Te lo giuro mi sento una m..a”, dichiara più volte la bionda ballerina.

Mattia ammette di averci pensato più volte anche lui al fatto che potessero più stare insieme: “Però quello che mi veniva dal cuore era il doppio più forte”. Ebbene Zenzola si chiude in bagno e inizia a piangere. Maddalena non lo lascia solo, lo raggiunge e cerca di consolarlo. I due continuano così ad abbracciarsi, a piangere e sembra quasi che tra loro in realtà non sia finita.

Mentre Maddalena va a dormire, Aaron raggiunge Mattia e tenta di confortarlo. Il ballerino non riesce proprio a mettersi a letto tanto che si avvicina alla porta della stanza della collega per sbirciare al suo interno. “Mi ha sgamato”, afferma ridendo, per poi entrare e darle un bacio sulla fronte. “Zio ma sei proprio un prosciutto cotto”, commenta intanto Aaron, che strappa una risata ai telespettatori.