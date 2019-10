Ascolti Tv 19 ottobre: Tu Si Que Vales batte Ulisse, vittoria schiacciante

By

Ascolti Tv 20 Ottobre 2019: Tu si Que Vales batte Ulisse: il piacere della scoperta

Si riaccende la sfida serale del sabato sera! Ieri infatti dopo una lunga attesa è finalmente ritornato su Canale 5 l’amato talent show Tu si que vales condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria abbiamo ritrovato Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari mentre a rappresentare la giuria popolare quest’anno c’è Sabrina Ferilli, perfetta erede di Mara Venier e Iva Zanicchi. Come sarà andata la prima puntata del varietà di Mediaset? Sarà riuscito a battere il sempre super seguito Ulisse: il piacere della scoperta condotto da Alberto Angela? La puntata di ieri sera era interamente dedicata dedicata alla Sicilia del Gattopardo e ai suoi splendidi luoghi. Quindi ricca di bellezza. Chi avrà raccolto più spettatori? Scopriamolo insieme!

Ascolti Tv: Tu Si Que Vales parte col botto e batte Ulisse

Su Canale Cinque, la prima puntata di Tu Si Que Vales ha incuriosito ben 4.988.000 persone totalizzando il 28% di share, portando a casa la vittoria degli ascolti. Ulisse: il piacere della scoperta, su Rai Uno, ha tenuto incollati al divano 3.558.000 spettatori ottenendo il 18.5% di share. Su Rai2 NCIS è stato seguito da 1.162.000 spettatori (5.3%) e FBI ha interessato 1.171.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rai 3, il programma Le Ragazze con Gloria Guida ha interessato 865.000 individui (4.5%). Il film del 1965 Il compagno Don Camillo, su Rete 4, totalizza un a.m. di 694.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Italia Uno, Cicogne in Missione ha raccolto davanti alla televisione 815.000 persone (3.8%). Little Murders 3 su La 7 ha totalizzato il 2% di share con 324.000 spettatori.

Ascolti tv: ecco come sono andati i programmi pomeridiani

Linea Blu su Rai Uno ha segnato l’% con 000 spettatori, Italia Sì condotto da Marco Liorni ha raccolto 000 con il % di share. Su Rai Due, Dribbling ha raggiunto 1.218.000 spettatori (11.8%) e 000 individui (%). Tv Talk, su Rai 3, ha incuriosito 000 persone totalizzando l’% di share; sullo stesso canale Il Borgo dei Borghi 000 spettatori (%). Su Canale Cinque Verissimo con Silvia Toffanin ha convinto 000 spettatori con il 20.9% di share e Verissimo – Giri di Valzer 2.090.000 spettatori (%). Lo Sportello di Forum, su Rete 4, è piaciuto a 000 telespettatori con il % di share.

Ascolti tv 19 Ottobre 2019: ecco come hanno chiuso i quiz show

Rai Uno: L’Eredità, condotto da Flavio Insinna, ha raccolto 3.853.000 spettatori con il 21.6% di share più tardi I Soliti Ignoti con Amadeus ha giocato con 4.611.000 (21.1%).

Canale Cinque: Gerry Scotti con Caduta Libera ha chiuso la settimana in compagnia di 3.391.000 telespettatori totalizzando il 19.3% di share.

Tu Si Que Vales: la grande soddisfazione di Giancarlo Scheri

Il direttore di Canale 5 si è detto molto soddisfatto per Tu Si Que Vales. “Un programma straordinario, uno show che intercetta tutta la famiglia, il pubblico ideale di Canale 5. Una trasmissione che tutti ci invidiano, che intrattiene, diverte, riempie di meraviglia”, ha detto Giancarlo Scheri ringraziando poi tutta la macchina produttiva e gli artisti che lavorano per il successo di Tu Si Que Vales.