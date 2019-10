Tu Sì Que Vales, Maria al fan di Ramazzotti: “Se vinci lo show è un furto”

By

Tu Si Que Vales, l’imitatore di Eros Ramazzotti è una campana ma passa. Maria De Filippi: “Non puoi vincere il programma. No, sarebbe un furto”

Grasse risate a Tu Sì Que Vales, che oggi sabato 19 ottobre ha visto sbarcare sul palco Massimo, fan sfegatato di Eros Ramazzotti. Peccato che rispetto al cantautore romano poco ci azzecchi. Anzi, nulla. Massimo è stonato come una campana. Però ha passione, una passione smisurata. Teo Mammucari si diverte a dargli delle imboccate casuali con delle strofe delle canzoni di Eros e lui non ne sbaglia una (di parola, non di nota). Poi arriva l’esibizione vera e propria. Una performance su ‘Più bella cosa’. I timpani sono messi a dura prova, ma più che le capacità canore si valuta la simpatia. Perché Massimo è dolce, tenero, umile…

Massimo conquista i giudici ma prende un 92% di voti negativi dal pubblico: show in studio

Per Gerry Scotti il voto è sì, a ruota segue Maria De Filippi che però prima vuole sapere di più sul concorrente. “Ci tieni a passare?” “Sì, certo, altrimenti non sarei venuto. Però mi va bene quello che dice il pubblico e la giuria”, risponde un emozionato Massimo. La moglie di Costanzo si convince e pronuncia un sì, ma con riserva. E che riserva: “Non puoi vincere il programma. No, sarebbe un furto!“. Massimo ringrazia e si prende il sì anche di Teo Mammucari che lo stuzzica con un altro paio di strofe casuali dei brani di Eros ricevendo risposte positive. E pazienza se la giuria popolare capeggiata da Sabrina Ferilli mostra un 92% di voti negativi…

Rudy Zerbi e Massimo, è nato un amore

Dopo il sì, Massimo ha dato ancora spettacolo, interpretando ‘Su di Noi’, celebre brano di Pupo, altro suo idolo. In studio è partito anche un siparietto con Rudy Zerbi, acceso da Maria che ha invitato il concorrente ad andare a cantare faccia a faccia con il giudice. Tra l’altro, visto l’aspetto calvo sia di Massimo sia di Rudy si sono sprecati i paragoni: “Sono fratelli”. Ci si è spinti anche oltre: “Qui è nato un amore”. Altre risate. Tu Sì Que Vales è ufficialmente decollato.