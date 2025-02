Ascanio Pacelli, silenzio rotto sul figlio malato: “Ecco come sta”

Ascanio Pacelli, che a breve sarà protagonista del programma The Golden Bachelor (Real Time, in onda dal 19 febbraio ogni mercoledì alle 21.30), ha parlato per la prima volta della malattia che ha colpito suo figlio Tancredi, 10 anni. Intervistato da Fanpage.it, ha dichiarato che il mese di gennaio è stato molto duro per la sua famiglia. Inoltre, con la testata campana, ha rivelato diversi dettagli relativi al suo matrimonio con Katia Pedrotti, conosciuta vent’anni fa al Grande Fratello. Da allora non si sono più lasciati.

Ascanio Pacelli parla per la prima volta della malattia del figlio

Di recente, Katia Pedrotti ha raccontato via social che Tancredi è stato ricoverato e che gli è stato diagnosticato un problema non da poco che ha scombussolato gli equilibri della famiglia. Non a caso la donna ha spiegato che ha dovuto abituarsi a una “nuova normalità”. Non ha però riferito nel dettaglio contro quale malattia sta lottando il bambino. Nemmeno Ascanio lo ha fatto. Però ha aggiunto che nelle precedenti settimane è stato in diverse strutture:

“Tancredi sta bene, anche se è stato un gennaio molto duro e inaspettato. Abbiamo iniziato a convivere con una nuova normalità e mia moglie ha dimostrato e sta dimostrando una grossa forza. Quando il destino ti tocca i figli, fatichi ad accettarlo. Poi però abbiamo vissuto in alcune strutture delle situazioni che ci hanno fatto capire quanto siamo fortunati da questo punto di vista”.

Ascanio e il rapporto con la moglie Katia Pedrotti: le liti e la situazione intima

Ascanio, sempre con Fanpage.it, ha poi affrontato il tema coniugale, affermando che il segreto del suo matrimonio con Katia è la normalità. In particolare ha sottolineato che con la moglie non ha mai avuto la smania di vivere la relazione sotto i riflettori. Ma c’è dell’altro: le cose vanno molto bene in quanto anche a livello intimo la passione è ancora intensa. “Un altro aspetto è la sessualità. Mia moglie, dopo 20 anni, mi piace ancora come la prima volta, provo desiderio nei suoi confronti. È ovvio che non c’è la necessità di “timbrare un cartellino”, pero c’è il piacere di cercarsi”, ha evidenziato l’ex gieffino.

Naturalmente in vent’anni di relazione non sempre è stato tutto rosa e fiori. Non sono infatti mancati momenti di crisi. Pacelli ha confessato che una volta non ha parlato con la moglie per una settimana. Lei lo aveva persino bloccato su WhatsApp:

“Le crisi le hanno tutte le coppie, sono del tutto normali, non esiste il matrimonio perfetto. Il rapporto è fatto di alti e bassi non tanto per quello che succede tra noi ma per quanto accade nella vita, come la nascita dei figli. Per esempio, è capitato che io e Katia non ci parlassimo per una settimana perché lei aveva bloccato il mio numero su WhtasApp. È la sua ironia e la amo anche per questo”.

Ad Ascanio è poi stato chiesto se, per lui, è ancora possibile trovare l’anima gemella in un programma televisivo. Secondo il golfista sì, perché l’amore lo si può incontrare ovunque. Dall’altro lato ha rimarcato che rispetto a quando lui partecipò al GF le cose sono molto cambiate sul piccolo schermo. “L’importante è che i sentimenti siano veri e non siano solo il modo per attirare l’attenzione dentro un programma televisivo”, ha spiegato.

Inoltre ha detto in modo chiaro che attualmente non parteciperebbe più a un reality in quanto la televisione e le sue dinamiche sono mutate. Secondo Ascanio oggi la gente pensa di dover ricevere qualcosa in cambio quando fa un reality, “Io invece ho vissuto un’esperienza di 90 giorni senza aspettarmi assolutamente nulla – ha dichiarato -. Non l’ho fatto come trampolino di lancio, ma quasi come se dovessi andare a fare l’animatore in un villaggio turistico. Non basta partecipare a un reality per lavorare nel mondo dello spettacolo, devi dimostrare di saper fare qualcosa”.