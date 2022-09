La coppia ha sfilato sul red carpet di Venezia in occasione del primo film dell’ex gieffino, che non rifarebbe un reality oggi

Ascanio Pacelli debutta come attore nel film Il tempo è ancora nostro. Il suo personaggio non è molto lontano da lui, visto che si tratta di un giovane appassionato di golf. Sport che fa parte della sua vita da sempre. Ascanio ha anche sfilato sul red carpet di Venezia quest’anno, accompagnato dalla sua inseparabile Katia Pedrotti. Sono stati e sono ancora una delle coppie più amate del Grande Fratello, e una delle poche che resistono soprattutto se si considerano le edizioni non Vip. Ed è proprio da un reality show che tutto è partito, è stato un reality a cambiare la vita di Ascanio sotto tutti i punti di vista.

In occasione del suo primo film, Ascanio ha rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv in cui ha parlato del suo personaggio nel film e non solo. Il personaggio, tra l’altro, si chiama Tancredi, nome che Ascanio e Katia hanno dato al figlio. Anche il piccolo di casa sarà coinvolto nella pellicola: interpreterà Tancredi da piccolo. Per l’ex gieffino è un debutto nel mondo del cinema ed è molto emozionato, anche se ha provato in passato a fare questo lavoro.

Dopo il Grande Fratello ha recitato con Claudio Amendola in televisione, poi però quando si presentava ai provini incontrava sempre persone che lo mortificavano, ha raccontato. Quindi ha abbandonato, ma oggi il cinema ha bussato alla sua porta. Sa che senza il Grande Fratello oggi non sarebbe protagonista di un film, sarà sempre grato al reality ma non ne rifarebbe uno. Ascanio oggi direbbe no al Grande Fratello:

“Oggi non parteciperei più. Quello che mi ha dato quell’edizione del reality è qualcosa di irripetibile. Nella Casa ho conosciuto la donna che è diventata mia moglie. Ho vissuto quell’esperienza senza avere alcuna aspettativa”

Quindi ha elencato quelle che per lui sono delle differenze sostanziali tra i concorrenti del Grande Fratello di oggi e quelli di ieri:

“Quelli che oggi partecipano ai reality hanno invece delle aspettative ma non pensano che devono guadagnarsi tutto sul campo. Prima al Grande Fratello non avevamo contatti con l’esterno ma sentivamo solo la voce di Barbara D’Urso dallo studio. Ora invece tendono a voler creare delle dinamiche d’attrito”

Il GF per lui, come per tantissimi come lui, è stata un’esperienza unica e non vorrebbe rischiare di rovinarne il ricordo partecipando una seconda volta. Il suo però pare essere un no non soltanto al Grande Fratello, ma a tutti i reality. Non rifarebbe un reality show con Katia, ma direbbe sì però a uno del tutto diverso che è più un gioco che un reality: Ascanio farebbe Pechino Express. Queste le sue parole: