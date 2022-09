Ascanio e Katia, red carpet a Venezia: abiti e perché hanno sfilato

Correva l’anno 2004 quando Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sbarcavano al Grande Fratello. Lui la corteggiò a lungo, lei inizialmente non ne volle sapere. Chi l’ha dura, però, a volte la vince; fu così per Pacelli che riuscì a far capitolare la donna ai suoi piedi dopo vari tentativi andati a vuoto. Molti, all’epoca, pensarono che si trattasse di un amore fugace, da copertina. Si sbagliarono, e di grosso. La coppia oggi esiste ancora ed è solidissima. Due i frutti d’amore avuti: Matilda, nata a Roma il 12 novembre 2007, e Tancredi, anche lui venuto alla luce nella Capitale, il 25 febbraio 2013. Nelle scorse ore i due coniugi sono tornati sotto i riflettori, sfilando sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Ma che ci facevano sul tappeto rosso della laguna? Ascanio è giunto nel capoluogo Veneto per presentare un progetto cinematografico.

Pacelli ha calcato il red carpet del Festival, accompagnato dalla moglie, in quanto ha presentato il teaser de Il tempo è ancora nostro, un film sul golf (lui è stato un giocatore professionista) di cui è attore protagonista. “Trovarsi al Festival di Venezia per presentare il teaser de Il tempo è ancora nostro, il primo film sul golf, dove sarò attore protagonista, e lavorerò a fianco ad attori affermati. Tutto questo insieme alla mia famiglia…..emozione pura”, ha dichiarato l’interprete capitolino via social, a corredo di uno scatto con Katia. Ascanio ha optato per un completo nero, camicia bianca e cravatta a fantasia, sempre dalle tinte scure. Dunque niente smoking.

Anche la moglie ha scelto un abito scuro, lungo e in pizzo decorato con piume e con ampie trasparenze. Sui social ha esternato tutta la sua felicità per aver preso parte all’evento, sottolineando la grande stima provata per il proprio compagno: “Ed eccomi qui. Per me la realizzazione di un sogno… Sai quando guardi un bel film da casa, sul divano e ti senti completamente immersa?! Come se fossi anche tu parte di quella pellicola… Ecco la mia sensazione ieri sera è stata proprio quella!”. Quindi ha aggiunto: “Sono accanto al mio compagno di vita in questa che sarà un’avventura pazzesca che gli auguro con tutto il cuore di vivere con la massima intensità…. Perché, se la vita ti regala cose belle, te le devi godere fino alla fine”.

“Vai amore anche perché, la prossima volta, vorrei andare al MET GALA quindi impegnati”, ha concluso la Pedrotti, sorridendo.

Ascanio Pacelli è figlio di don Filippo, gentiluomo di Sua Santità e di Maria Antonietta Campedelli. Nel 2004 è diventato popolare grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Precedentemente all’esordio televisivo era giocatore professionista di golf, sport che ha continuato ad esercitare anche negli anni a venire. Dopo il GF ha avviato una carriera da conduttore e attore. Il debutto davanti alla macchina da presa risale al 2011, nella fiction di Canale 5 Dov’è mia figlia?. Nello stesso hanno ha esordito anche a teatro.