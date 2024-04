Ascanio e Katia, Verissimo: figlia crolla, non riesce a leggere (video)

Dolcissima ospitata a Verissimo nel corso della puntata in onda sabato 20 aprile: protagonisti Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti e i loro figli. La coppia sbocciò vent’anni fa in tv, tra le mura del Grande Fratello. Altra epoca televisiva: i social non la facevano ancora da padrone, nella Casa più spiata d’Italia entravano davvero persone sconosciute e la spontaneità era palpabile. E spontaneo fu pure l’amore tra Pacelli e Pedrotti. Lei resistette per settimane al corteggiamento del golfista, poi capitolò. Da allora non si sono più lasciati, si sono sposati e hanno messo su famiglia, accogliendo i figli Tancredi (11 anni) e Matilda (16).

A Verissimo, proprio la figlia Matilda è stata protagonista di un pianto affettuosissimo. A un certo punto ha voluto leggere una lettera emozionante di ringraziamento per i genitori. Appena ha iniziato la lettura, però, è stata travolta dalla commozione ed ha cominciato a versare lacrime. Papà Ascanio ha compreso la situazione e ha preso tra le mani lo scritto. Ci ha pensato lui a scandirlo. Dopodiché c’è stato un dolce abbraccio famigliare tra mamma, papà e figli. Un quadretto molto toccante.

Sui social tantissimi utenti hanno commentato l’ospitata, sottolineando quanto Ascanio e Katia siano il simbolo dell’amore pulito e vero.

Katia Pedrotti a Verissimo: voglia di terzo figlio, Ascanio non convinto

Prima dell’ingresso in studio dei figli, la coppia ha spiegato che ha sempre coltivato un rapporto molto stretto con i suoi frutti d’amore. “Sempre viaggiato con i nostri figli, non li abbiamo mai lasciati a nessuno, ci piace goderceli e sappiamo anche che un giorno ci saluteranno e andranno per i fatti loro”, ha raccontato Pacelli. “Lei – ha proseguito – è una madre presente, che a volte sacrifica anche il rapporto con me. E fa bene perché poi i figli rappresenteranno ciò che noi gli abbiamo insegnato educandoli”.

Katia, ascoltando il marito, è scoppiata in lacrime. Poi ha fatto sapere di volere un terzo figlio. Pacelli invece non la pensa nello stesso modo. “Io sono allergica agli animai, non posso nemmeno avere un cucciolo peloso. Sarà che sto diventando più grande, ma mi è venuta questa grande voglia di cucciolo (terzo figlio, ndr”, ha spiegato la donna.