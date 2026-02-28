Arriva Grignani a Sanremo, Laura Pausini sparisce: lui la ‘fulmina’ con una frase velenosa

Sanremo 2026, serata cover: intorno all’una si materializza sul palco Gianluca Grignani con Luchè. A presentarli Carlo Conti e Laura Pausini. Il duetto è sul brano “Falco a metà“, perla della discografia del “Joker”. Finita la performance avrebbe dovuto esserci un momento dei più attesi: l’incontro tra Grignani e Pausini che, nei mesi scorsi, se le sono ‘cantate’ di santa ragione per una querelle scoppiata sulla cover della mitica “La mia storia tra le dita” che la romagnola ha inserito nell’album “Io canto 2”. E quindi? Come è andato il faccia a faccia tra i due artisti? Non c’è stato, perché conclusa la performance, a portare i fiori è stato solamente Conti. Laura è sparita dalla scena. Si è tenuta ben lontana dal “Grigna”, che ha fatto notare la faccenda con una battuta salatissima.

Sanremo, Grignani contro Laura Pausini nella serata cover

Conti ha consegnato il mazzo di fiori al “Joker” che ha scandito una battuta fulminante: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così la posso chiamare”. Il conduttore, avendo capito in un amen che la situazione stava deragliando, ha risposto con un “certo” e un sorriso tiratissimo, congedando poi rapidamente Grignani e Luchè che si sono ritirati dietro le quinte. Naturalmente le parole del cantante di “Falco a metà” non sono passate sottotraccia. Sui social sono state commentatissime.

Cos’è successo tra Gianluca Grignani e Laura Pausini

La scorsa estate Pausini ha annunciato di aver fatto la cover del brano “La mia storia tra le dita”. Grignani l’aveva accusata di non averlo menzionato, di non avergli domandato il permesso di cantare la traccia e di essersi presa il diritto di modificare parte del testo, stravolgendone il significato. Una querelle che, vista la notorietà dei due artisti, divenne molto chiacchierata.

Peraltro Grignani, che sembra che avesse diffidato la collega dal pubblicare il brano, in quel periodo stava facendo uscire un suo featuring di “La mia storia tra le dita” con Matteo Bocelli; è emerso che i due cantanti si sarebbero scontrati più volte con la Warner che avrebbe difeso Pausini, spiegando di avere ricevuto i diritti.

La cantante, a settembre, aveva riferito di essere rimasta sorpresa dall’atteggiamento del collega, aggiungendo che la sua cover avrebbe voluto essere un tributo fatto col cuore: “Il mio modo di vivere e lavorare si basa sempre sul rispetto. Forse però stavolta io non l’ho sentito nei miei confronti”, aveva dichiarato.

Lo scorso novembre l’editore della nuova versione ha reso noto di aver trovato un’intesa tra le parti e “risolto positivamente la controversia”. Pare che però, sul fronte dei rapporti personali, tra Grignani e Pausini sia rimasto un gelo siderale.