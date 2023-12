Arriva Ambizione 2 su Netflix: quando esce e cosa aspettarsi

Quando esce Ambizione 2 su Netflix?

Quando esce Ambizione 2 stagione su Netflix? Parte il conto alla rovescia per il debutto del secondo atteso capitolo della serie turca drammatica di ritorno dal 14 dicembre 2023 con nuovi episodi.

Proprio nella stessa giornata in cui Netflix regala ai suoi abbonati la seconda e ultima parte di The Crown 6 stagione, un altro atteso titolo si unisce al catalogo della piattaforma arricchendo questo mese di dicembre 2023. Parliamo di Kuş Uçuşu – nel titolo originale – serie tv dove scontri generazionali e pericolose aspirazioni danno il via alla guerra tra Lale e Asli nel competitivo e dinamico mondo del giornalismo.

E noi non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire tra le due protagoniste interpretate da Birce Akalay e Miray Daner. Di seguito i dettagli su trama e cast dei nuovi episodi.

Anticipazioni Ambizione 2, dove siamo rimasti?

Cosa succederà nei nuovi episodi di Ambizione 2? Per rispondere a questa domanda è prima necessario fare un passo indietro fino all’ultima puntata della prima stagione.

Questa, disponibile su Netflix dallo scorso 3 giugno 2022, ha visto la resa dei conti tra le due protagoniste di questa storia, rivelando al pubblico come, in questo lavoro, esista un circolo vizioso pronto a ripetersi sempre e ogni volta, generazione dopo generazione.

Se da una parte, infatti, Lale ha lasciato lo show da vera eroina, ammettendo pubblicamente di essere stata sabotata in diretta, dall’altra Asli ha preso il controllo del programma. Ma ecco arrivare all’orizzonte nuove stagiste pronte a guardare Asli nello stesso modo in cui la ragazza guardava Lale, la sua nemica.

Nel corso delle nuove puntate assisteremo forse alla vendetta di Lale nei confronti di Asli? È probabile, infatti, che Lale adesso sia più forte e libera di prima, mentre Asli potrebbe essere finita in quello stesso circolo vizioso iniziato con lei nella prima stagione. Per scoprirlo non ci rimane che guardare i nuovi episodi di Ambizione 2 disponibili dal 14 dicembre in esclusiva su Netflix.

Cast di Ambizione 2, i personaggi

Chi troviamo nel cast della nuova stagione della serie scritta da Meriç Acemi? Tornano alcuni degli attori più noti nel panorama televisivo turco e non solo. Tra di loro non potrebbero mancare le due protagoniste Birce Akalay e Miray Daner nei rispettivi panni di Lale e Asli.

La prima è una giovane attrice turca classe ’84 ricordata soprattutto per essere apparsa in titoli come Nefes: Vatan Sagolsun (2009), Küçük Aga (2014) e la più recente Bir Derdim Var (2023).

Miray Daner è invece un’attrice classe ’99 presente in titoli molto noti come The Protector (2017-2020), Vatanim Sensin (2016) e Bir Litre Gözyasi (2018).

Tra i protagonisti rivediamo poi la star di My Home My Destiny, altra serie tv turca in onda attualmente in Italia su Mediaset Infinity. Parliamo proprio di İbrahim Çelikkol, noto attore turco classe ’82 che qui interpreta il personaggio di Kenan.

L’attore è anche ricordato per aver recitato in titoli molto popolari come Fetih 1453 (2012), Black and White Love (2017) e la più recente soap Terra Amara (2021-2022), in onda attualmente in Italia su Canale 5.

Al loro fianco rivediamo anche gli attori Demircan Kaçel (ricordato per Tek Yürek, Kiralik Baba) nel ruolo di Yusuf, Burak Yamantürk (ricordato per Dip, Böcek) in quello di Selim, İrem Sak (ricordata per Ölümlü Dünya, Marti) nel ruolo di Müge, Defne Kayalar (ricordata per Karanlikta Kosanlar, The Protector) nel ruolo di Gül e Şifanur Gül (ricordata per Il sarto, Cam Tavanlar) in quello di Güliz. Questi solo alcuni dei protagonisti al centro della competitiva e imperdibile seconda stagione di Ambizione disponibile su Netflix.

Ambizione 3 stagione si farà?

Cosa sappiamo sul futuro di Ambizione dopo il debutto del secondo atteso capitolo? Al momento la serie tv turca distribuita globalmente da Netflix non risulta ancora rinnovata per una terza stagione. È probabile, infatti, che il colosso dello streaming aspetti di conoscere la risposta del suo pubblico di abbonati prima di decidere sulle sorti della sua serie drammatica. Per saperne di più non ci rimane quindi che incrociare le dita e attendere una conferma ufficiale da Netflix.