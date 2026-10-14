Armando Izzo torna dalla moglie, sua madre spiazza tutti e rimpiange la storia con Raffaella Fico

Armando Izzo è tornato ufficialmente insieme alla moglie Titta Angelotti. Il calciatore l’aveva lasciata per iniziare una relazione con Raffaella Fico. La showgirl campana era anche rimasta incinta, con tanto di ospitate a Verissimo per parlare della gravidanza e del grande amore provato per il giocatore dell’Avellino. Purtroppo la dolce attesa non è stata portata a termine: Fico ha avuto un aborto spontaneo. Dopo il dramma, i rapporti con Izzo si sono raffreddati fino all’amaro epilogo: la rottura. L’atleta, poche settimane fa, è tornato tra le braccia di Titta, con la quale ha due figlie. Lei lo ha perdonato e c’è stato il ritorno di fiamma. Tutti felici e contenti? Pare di no. La madre di Izzo, la signora Giovanna, non avrebbe fatto i salti di gioia nel sapere che il figlio aveva ricucito con l’ex moglie.

Armando Izzo torna a fare coppia con la moglie Titta Angelotti: la madre del calciatore delusa

Come riferisce il settimanale Chi, tra suocera e nuora, vale a dire tra Giovanna e Titta, i rapporti non sono buoni da tempo. Per questo la prima non sarebbe stata contenta di vedere il figlio di nuovo al fianco della moglie. E non avrebbe nemmeno fatto nulla per nasconderlo, pubblicando su TikTok un post in cui ha rimpianto la storia d’amore tra Armando e Raffaella Fico.

“Grazie Raffaella che mi hai donato una felicità che l’altra non mi ha mai permesso di vivere. Ti voglio tanto bene”, ha scritto Giovanna sul suo profilo TikTok. C’è poco altro da aggiungere.

Raffaella Fico ha archiviato la storia con Armando Izzo parlando di tradimenti

In estate il gossip ha a lungo sussurrato di un probabile ritorno di fiamma tra Izzo e Angelotti. Anche perché diversi indizi lasciati su Instagram da entrambi lasciavano presagire che il matrimonio stesse per essere rimesso in piedi. Le indiscrezioni hanno trovato conferma nelle scorse settimane, quando il calciatore e la moglie hanno annunciato di essere tornati insieme.

Nei mesi precedenti qualcuno aveva invece pronosticato una ricucitura tra l’atleta e Fico, sbagliando. Per Raffaella il capitolo Izzo è definitivamente chiuso. Anche perché pare che sia stata tradita. Lo ha fatto intendere in modo chiaro lei stessa nel corso dell’ospitata dello scorso 8 settembre al programma La Volta Buona.