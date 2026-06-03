Armando Izzo e Raffaella Fico spuntano al mare, tutti di stucco: come la trama di un film

Ennesimo colpo di scena nella vicenda sentimentale che vede protagonisti Armando Izzo e Raffaella Fico: Diva e Donna, sulla copertina dell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato uno scatto in cui si vedono il calciatore e la showgirl in atteggiamenti inequivocabili al mare. La relazione, quindi, avrebbe ripreso quota dopo mille peripezie. Tra l’altro, nei giorni scorsi, la 38enne di Cercola aveva postato tra le sue storie di Instagram un gigantesco mazzo di rose rosse. Alla luce delle paparazzate diffuse poco fa, tutto spinge a pensare che quei fiori glieli potrebbe avere regalati l’atleta.

Armando Izzo e Raffaella Fico insieme al mare

La storia degli ultimi mesi tra Fico e Izzo è sembrata a tutti gli effetti la trama di un film romantico in cui di settimana in settimana si verificano fatti del tutto inaspettati. I fan che seguono i due sono più volte rimasti di stucco per l’evolversi della vicenda. D’altra parte, dopo che il giocatore aveva deciso di prendersi una pausa, quasi nessuno avrebbe creduto che in qualche modo la frequentazione avrebbe potuto proseguire. Si mormorò persino che lui avesse deciso di tornare tra le braccia dell’ex moglie, con la quale ha avuto due figlie.

Fico, dopo essere stata lasciata, era stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Disse che, qualora il calciatore avesse voluto riprendere in mano il rapporto, avrebbe valutato il da farsi. Sottolineò però che Armando avrebbe dovuto dimostrarle seriamente di credere nella storia per convincerla. A quanto pare, almeno analizzando i già citati scatti di Diva e Donna, la showgirl avrebbe avuto le garanzie necessarie per tentare di dare un futuro alla relazione. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo le ultime notizie sul loro conto, preferendo adottare la ‘strategia’ del silenzio.

Il trauma del figlio perso

Si ricorda che Fico, lo scorso inverno, aveva reso noto di aspettare un figlio da Izzo. In quell’occasione aveva spiegato che la gravidanza era stata voluta e di essere innamorata come mai lo era stata nella sua vita. Poco prima di Natale la coppia aveva dato il traumatico annuncio della perdita del bebè. Nei mesi successivi arrivò la crisi. Ora, forse, il ritorno di fiamma.