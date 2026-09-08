Raffaella Fico vuota il sacco in tv dopo la rottura con Armando Izzo: “Io tradita, aveva il dito veloce”

Armando Izzo e Raffaella Fico sembravano la coppia perfetta. La showgirl campana, lo scorso anno, ospite a Verissimo aveva persino detto di non essere mai stata così innamorata di un uomo. La 38enne rimase poi incinta. Purtroppo, a distanza di poche settimane dal lieto annuncio, subì un aborto spontaneo. Non è chiaro se questo tragico episodio abbia influito sul legame con Izzo. Quel che è certo è che con il calciatore si è poi lasciata. In quel periodo uscirono diverse paparazzate del giocatore in compagnia di alcune donne. C’è anche chi vociferò di tradimenti. Una versione che Fico sembra avere confermato durante l’ospitata a La Volta Buona, nella puntata trasmessa su Rai 1 l’8 settembre.

La Volta Buona, Raffaella Fico tradita: il racconto della showgirl dopo essersi lasciata con Armando Izzo

A La Volta Buona si è parlato di coppie e tradimenti. Raffaella Fico era presente tra gli ospiti del ‘divano’. E a un certo punto ha preso la parola, spiegando di essere stata tradita. Non ha nominato espressamente Izzo, ma tutto fa pensare che si sia rivolta proprio a lui quando ha parlato di corna.

La confessione è arrivata quando la padrona di casa Caterina Balivo ha chiesto alla showgirl di narrare un suo tradimento. “Io non ho mai tradito”, ha puntualizzato Fico che ha subito aggiunto: “Però sono stata tradita. Come l’ho scoperto? Non è che ho preso il telefono, l’ho chiesto perché lui era lì che scriveva. Quindi gli dico: ‘Con chi ti scrivi?’ Avevo percepito qualcosina e senza problemi lui ha risposto che non stava sentendo una donna”. E invece…

A quel punto Raffaella ha insistito per dare un’occhiata al cellulare del compagno, il quale ha risposto che non aveva niente da nascondere. Però il telefono non lo mollava. Fico ha così continuato nel suo pressing: “Gli ho detto di farmi vedere il telefono, tanto diceva di non aver fatto nulla. Non si stava scrivendo con un amico, era una ragazza”.

“Devo dire che aveva il dito molto abile e veloce nel cancellare i messaggi. Secondo me era anche più di una donna. Io ne ho beccata soltanto una”, ha chiosato la showgirl. E poi? Che cosa è accaduto?

“C’è stato un po’ di casino verbalmente e poi l’ho fatto andare via, fuori”. Balivo ha chiesto se abbia deciso di contattare la donna con la quale il fidanzato si stava scrivendo. Fico ha risposto che non lo ha fatto in quanto ritiene che in casi simili la colpa è di colui che è legato sentimentalmente a qualcuno. “La colpa comunque non è della donna; è sempre l’uomo che, se non vuole sbagliare, sa come fare”, ha concluso.