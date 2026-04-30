Armando Izzo, pietra sopra a Raffaella Fico: lo sfogo del calciatore e via il “segui”

Chi ci capisce qualcosa nella vicenda sentimentale tra Raffaella Fico e Armando Izzo è bravo. Negli ultimi giorni è successo di tutto. Lui si è preso una pausa di riflessione, la sua ex moglie Titta Angellotti ha ricevuto un mazzo di rose rosse e un biglietto con la scritta “ti amo” (i fiori sarebbero stati un regalo del calciatore), poi Fico a Verissimo ha dichiarato che se lui avesse voluto riprendere in mano la relazione ci avrebbe pensato. Si arriva a domenica scorsa, quando Armando e Raffaella sono stati pizzicati insieme in un agriturismo a Teano per festeggiare la comunione di una persona a loro cara. Tutti, vedendo gli scatti, hanno pensato che avessero riallacciato i rapporti. Nulla di tutto questo. Nelle scorse ore Izzo, attraverso una storia Instagram, ha chiarito di essere single. Ma c’è dell’altro: lui ha tolto il “segui” alla showgirl. E la stessa cosa ha fatto lei. Un gesto che vale più di mille parole: sembra che la love story sia definitivamente tramontata.

Armando Izzo si dichiara single e chiede rispetto

“Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte. In questo momento voglio vivere la mia condizione da single con serenità, senza pressioni, senza interpretazioni, senza intrusioni”, ha scritto il giocatore. “Non tutto deve diventare argomento, non tutto deve essere giudicato. Ci sono spazi personali che vanno rispettati. Lasciatemi vivere con tranquillità. È una richiesta semplice, ma importante”, ha concluso Izzo.

Raffaella Fico e il calciatore non si seguono più su Instagram

Dunque, il calciatore non ha più alcun vincolo amoroso. Non ha né una relazione con l’ex moglie, né con Raffaella Fico. La sua richiesta di riservatezza dei suoi spazi personali suona un poco stonata. Chi lavora nel mondo del gossip sa bene che i personaggi che non si vogliono far chiacchierare spariscono dai radar della cronaca rosa semplicemente standosene in silenzio e bazzicando altrove. Al di là di ciò, colpisce il fatto che Izzo e la showgirl si siano levati reciprocamente il “segui“. Il che fa presupporre che la loro parabola sentimentale non si sia conclusa nel migliore dei modi.

E pensare che fino a poche settimane fa entrambi si dichiaravano innamoratissimi. Lei aveva persino detto a Verissimo che non aveva mai vissuto un amore così maturo e autentico e che vedeva davanti a sé un futuro radioso di coppia. Tutto invece è evaporato in tempi record.