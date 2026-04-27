Raffaella Fico e Armando Izzo, ormai è “fiction”: rieccoli di nuovo insieme, colpo di scena

La vicenda che vede protagonisti Raffaella Fico, Armando Izzo e l’ex moglie di quest’ultimo, Titta Angellotti, assume sempre di più i contorni di una soap opera. Come in una fiction, i colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno. Di recente il calciatore ha reso noto di avere deciso di volersi prendere una pausa dalla relazione con la showgirl campana, con la quale aveva costruito un rapporto dopo aver lasciato Titta, con cui ha due figlie. Fico, ospitata a Verissimo nei giorni scorsi, ha spiegato di essere rimasta basita dalla scelta dell’atleta. Dall’altro lato non gli ha totalmente chiuso la porta per un eventuale ritorno di fiamma. Infatti, ha dichiarato che se fosse tornato sui suoi passi, avrebbe valutato il da farsi. E, a gran sorpresa, sembra che Izzo ci abbia ripensato. Questo almeno è ciò che si evince dagli sviluppi della vicenda.

Raffaella Fico e Armando Izzo, nuovi sviluppi: rieccoli insieme

Domenica 26 aprile, Armando e Raffaella si trovavano nello stesso agriturismo, a Teano. Non hanno pubblicato foto di coppia. Tuttavia, si è capito chiaramente che erano nel medesimo ristorante. Una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano ha tolto ogni dubbio: i due sono stati fotografati in uno scatto di gruppo. Da quanto filtrato, avrebbero preso parte insieme a una comunione di una persona a loro vicina. In sintesi, sembra che si siano presentati all’evento uno accanto all’altra, il che spinge a credere che abbiano deciso di riprendere l’intreccio d’amore lasciato in sospeso qualche settimana fa.

Dunque Izzo, a differenza di quanto si è pensato nell’ultimo periodo, non è tornato tra le braccia dell’ex moglie Titta. Perché si era diffusa tale voce? Perché Fico, quando è stata ospite di recente a Verissimo, sostenne che il calciatore e Angellotti, a suo avviso, non avrebbero potuto rimettere in piedi il matrimonio in quanto tra loro sarebbe finito l’amore. Di tutta risposta Titta pubblicò una story Instagram sibillina, scrivendo che ci sono persone che si divertono nel vedere altre mentire e nel vedere fino a che punto riescono a spingersi. Per tutti, fu una chiara frecciata alla showgirl. E non è finita qui, perché Titta postò anche una foto di un gigantesco mazzo di rose rosse, accompagnato da un bigliettino con la scritta “Ti amo”.

Fanpage ha approfondito la vicenda e ha reso noto che, dalle informazioni apprese, i fiori sono stati un regalo del giocatore all’ex moglie. Ecco perché si è creduto che i due stessero ricucendo i rapporti e che la storia con Fico fosse definitivamente tramontata. E, invece, ecco che nelle scorse ore Armando e Raffaella sono riapparsi insieme: proprio come se si fosse in una trama di un’avvincente fiction. A volte la realtà supera la finzione…