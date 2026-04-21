Armando Izzo su ex moglie, Raffaella Fico e paparazzate con altre due donne: “Ora parlo io”

Armando Izzo, dopo le recenti indiscrezioni sul suo conto, è tornato a fare chiarezza sulla sua vita privata. Come è noto, mesi fa, il calciatore napoletano ha lasciato la moglie Titta Angellotti, con la quale ha due figlie, e si è legato alla showgirl Raffaella Fico. Quest’ultima è rimasta incinta, ma ha perso il figlio. Poi Izzo ha deciso di interrompere la relazione, spiegando di aver bisogno di prendersi del tempo per sé. Nel frattempo sono circolate voci su un ritorno di fiamma con l’ex coniuge. Lui le ha smentite, ma Titta ha postato sui social un gigantesco mazzo di rose rosse e un biglietto con scritto “Ti amo”. Pare sia stato un regalo fatto dall’ex marito. Dulcis in fundo, Izzo è stato paparazzato nei giorni scorsi prima con una donna bionda, poi con una mora. Nel primo pomeriggio del 21 aprile, l’atleta, attraverso una storia Instagram, ha risposto a tutti i gossip circolati sul suo conto nell’ultimo periodo.

Armando Izzo rompe il silenzio sulle paparazzate con le due donne ‘misteriose’

“Un giorno con una bionda. Un altro con una bruna. Manca solo la puntata finale e poi andiamo in onda”, ha esordito Izzo con chiaro riferimento alle paparazzate relative ai suoi recenti incontri con due donne. “Partiamo da un punto chiaro: sono amiche di vecchia data. Niente casting, niente provini, niente storie strane”, ha puntualizzato il giocatore. Ha poi sostenuto che con le due persone con cui è stato sorpreso non c’è alcun legame intimo, ma solo un affetto dettato da un rapporto amichevole. In altre parole, nessuna nuova fiamma in vista.

“Ringrazio chi mi sta trasformando in un tronista di Uomini e Donne o in un gigolò. Almeno mi strappa una risata. Ma la realtà è più semplice di come la raccontate”, ha proseguito Izzo, affermando di avere sempre avuto rispetto per ogni donna conosciuta e ancor più per quelle con le quali ha condiviso un pezzo di vita e che hanno lasciato dei segni nella sua esistenza.

Infine ha commentato, seppur in modo generico, la vicenda delle rose rosse, la cui foto, come già accennato, è stata postata sui social dalla sua ex moglie. “Poi mi dicono che sto regalando rose a destra e a manca… Tranquilli, non ho aperto un negozio di fiori e non faccio consegne a domicilio. I fiori, per me, sono roba seria. Arrivano solo a chi nella mia vita ha saputo dare davvero”, ha concluso.

La stoccata dell’ex moglie Titta Angellotti a Raffaella Fico

Izzo non ha quindi confermato apertamente che le rose ricevute da Titta le abbia spedite lui. Ma non l’ha nemmeno smentito. Evidenziando che manda rose solo alle donne che hanno contato molto nella sua vita, sembra una sorta di ammissione che i fiori mostrati da Titta Angellotti su Instagram nei giorni scorsi siano un suo regalo. La donna aveva anche mostrato un biglietto con scritto “ti amo” e aveva digitato una frase sibillina: “Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino a dove possono spingersi”.

Pare che la stoccata di Angellotti sia stata rivolta a Raffaella Fico che a Verissimo aveva sostenuto che Izzo non avrebbe mai potuto tornare insieme all’ex moglie in quanto era sicura che l’amore tra loro era finito. Di tutta risposta Titta aveva spiattellato il mazzo di rose rosse e il già citato bigliettino ultra romantico.