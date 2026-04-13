Raffaella Fico e Armando Izzo, l’ex moglie mostra biglietto con scritto “ti amo”: poi la frase sulle bugie

Pochi giorni fa Armando Izzo ha comunicato di aver lasciato Raffaella Fico perché ha capito di aver bisogno di una pausa di riflessione per fare chiarezza nella sua vita sentimentale. Il calciatore ha anche smentito le indiscrezioni secondo cui si era riavvicinato all’ex moglie Titta Angelotti. Domenica 12 aprile la showgirl campana è stata ospite a Verissimo, raccontando che il rapporto con Izzo stava andando bene, ma lui, di punto in bianco, se ne è andato. Una decisione che l’ha colta di sorpresa e ai suoi occhi poco comprensibile. Fico, nonostante ciò, non ha del tutto chiuso la porta all’atleta, dicendo che se dovesse tornare sui suoi passi valuterebbe se dargli o meno un’altra chance.

Armando Izzo e la frase sibillina dell’ex moglie Titta Angelotti

Alla luce di ciò, ci sono da segnalare due strane situazioni. Izzo, poche ore fa, prima che andasse in onda l’intervista di Raffaella a Verissimo, è stato beccato in compagnia di una donna bionda misteriosa in un ristorante. Dalle paparazzate i due sembrano persino baciarsi. Nel frattempo la sua ex moglie ha postato uno scatto in cui si vede un enorme mazzo di rose rosse e un bigliettino con scritto “ti amo”. Inoltre ha postato una storia Instagram con una frase sibillina: “Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino a dove possono spingersi”.

Tutto spinge a credere che la frecciatina della donna sia rivolta alla situazione dell’ex marito. Ci si domanda poi chi le ha inviato le rose rosse con il bigliettino romantico. Tanti pensano che sia Izzo l’autore del regalo. Tuttavia il calciatore, come già sottolineato, ha riferito di non essere tornato insieme all’ex, con la quale ha due figlie. C’è poi la frase sibillina che fa ipotizzare che Titta avrebbe una versione ben differente rispetto a quella raccontata dall’ex marito.

Per ora la donna si è limitata a lasciare intendere di aver parecchie cose da dire. Ha però evitato di parlare pubblicamente e dettagliatamente di quanto accaduto. Quel che è certo è che nessuno, fino a qualche giorno fa, si sarebbe immaginato un simile epilogo della storia tra Izzo e Fico. Si professavano innamoratissimi, poi l’addio improvviso: mistero!