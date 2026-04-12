Raffaella Fico, a Verissimo rivelazioni sulla rottura con Armando Izzo: lui beccato con un’altra donna

Raffaella Fico, ospite a Verissimo, ha rotto il silenzio sulla rottura con Armando Izzo. Il calciatore, nei giorni scorsi, attraverso i suoi profili social ha raccontato di aver deciso di prendersi una pausa di riflessione. In altre parole, ha lasciato la showgirl che, intervistata da Silvia Toffanin, ha fatto trapelare tutta la sua delusione per la piega presa dalla situazione. Con Izzo voleva formare una famiglia. E infatti è rimasta incinta. Ma il destino, con l’ormai ex coppia, è stato crudelissimo. La 38enne campana ha subito un aborto spontaneo. Qualche settimana dopo la tragedia, il giocatore ha chiuso la love story. Tra l’altro, nelle scorse ore, come rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, è stato pizzicato a cena con una misteriosa donna bionda. Dalle paparazzate sembra che sia addirittura scattato un bacio, segno inequivocabile che l’uomo avrebbe già voltato pagina a livello sentimentale.

Raffaella Fico a Verissimo: la delusione per la rottura con Armando Izzo

“Stavamo provando a creare una famiglia”, ha spiegato la showgirl a Verissimo. E pensare che nella trasmissione di Canale 5 era stata ospite anche poche settimane fa, rivelando di aver perso il figlio che portava in grembo, ma affermando che con Izzo tutto procedeva a gonfie vele, nonostante il dramma dell’aborto. Poco tempo prima fu ospite sempre nel rotocalco Mediaset. Allora annunciò la gravidanza e disse che mai prima di conoscere Izzo si era innamorata così perdutamente. Si giunge all’ultima intervista, quella del 12 aprile, in cui ha fatto emergere tutta la sua costernazione per aver creduto in un sogno d’amore che si è invece rivelato un fallimento. “Con chi piango? Da sola“, ha chiosato Raffaella.

“Sono una grande sognatrice, ho sempre creduto nell’amore, ma si vede che così doveva andare. Si cresce e si impara dalle batoste, e si va avanti. In amore do tutta me stessa quando credo e amo”, ha aggiunto Fico che non ha chiuso del tutto la porta a un eventuale ritorno di fiamma con il giocatore.

“Diciamo che in questo periodo di riflessione sua, ne approfitterò per riflettere anche io. Se dovesse tornare mi deve delle spiegazioni, ma nella vita mai dire mai”, ha dichiarato. Poche ore prima della messa in onda dell’intervista, Deianira Marzano ha pubblicato degli scatti in cui si vede Izzo in compagnia di una donna bionda, in un ristorante. In una foto i due sembrano baciarsi, il che spinge a pensare che un ritorno in love con Fico sia del tutto da escludere.