Armando Izzo lascia Raffaella Fico e rompe il silenzio, “perché ho preso una pausa”: la reazione di lei

Armando Izzo e Raffaella Fico non sono più una coppia: la rottura è stata confermata dallo stesso calciatore dopo che nelle scorse ore il giornalista Gabriele Parpiglia aveva lanciato lo scoop sulla fine della relazione. Izzo, nella mattinata di martedì 7 aprile, ha pubblicato una storia Instagram in cui ha spiegato i motivi dell’addio. Dall’altro lato ha riferito di non essere tornato insieme all’ex moglie Concetta, con la quale ha due figlie. La puntualizzazione è giunta dopo che sempre Parpiglia aveva scritto di aver saputo che tra il giocatore e l’ex coniuge i rapporti sarebbero tornati distesi, non escludendo una ricucitura.

Armando Izzo conferma la fine della storia con Raffaella Fico

“Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile, ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo”, ha esordito Izzo. “So bene – ha aggiunto – che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano”. Da quanto rivelato dall’atleta, dunque, sarebbe stata una sua decisione mettere in stand by la relazione. Anche questo passaggio era stato anticipato da Parpiglia.

Izzo è poi passato a chiarire la situazione con l’ex moglie Concetta, raccontando che la pausa con Raffaella Fico non rappresenta in alcun modo un ritorno di fiamma con la sua ex compagna. “Lei è una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso”, ha rimarcato il giocatore riferendosi alla madre delle sue due figlie.

“Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte”, ha concluso Izzo.

Raffaella Fico in silenzio

Dalla versione del calciatore emergono tre punti importanti: il primo, come già evidenziato, è che è stato Izzo a scegliere di mettere in pausa la relazione; il secondo è appunto che il calciatore parla di pausa e non di rottura definitiva, lasciando aperto uno spiraglio per il futuro; il terzo è che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con l’ex moglie.

In tutto ciò, per il momento, Fico ha preferito non esporsi, scegliendo il silenzio. La notizia della pausa arriva come un fulmine a ciel sereno in quanto la showgirl campana, solamente lo scorso gennaio, a Verissimo aveva detto che la relazione con Izzo era solida e che tra loro c’era un grande affiatamento. L’ex coppia, di recente, ha anche affrontato un periodo particolarmente complesso a causa dell’aborto spontaneo subito dalla Fico.