Raffaella Fico e Armando Izzo, “è finita”: chi ha lasciato chi e i motivi dell’addio

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono detti addio. Questo almeno è ciò che assicura il giornalista Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha raccontato i retroscena della presunta rottura. La notizia, se confermata, sarebbe piuttosto clamorosa, considerando che la showgirl campana, solamente lo scorso novembre, a Verissimo parlava di un amore travolgente, non escludendo nemmeno le nozze. All’epoca era incinta. Purtroppo la gravidanza si è interrotta al quinto mese a causa di un aborto spontaneo.

Armando Izzo e Raffaella Fico al capolinea: cosa sarebbe accaduto

Pochi mesi fa Izzo ha deciso di lasciare la moglie Concetta, sposata nel 2017 e con la quale ha avuto due figlie. Di lì a poco ufficializzò la relazione con Raffaella Fico, la quale affermava di essere al settimo cielo e di aver trovato l’uomo della sua vita. Dopo pochi mesi di frequentazione, la showgirl è rimasta incinta. Successivamente, in modo traumatico, ha perso il figlio. Prima di Pasqua sarebbe naufragata la love story con il calciatore.

Poco prima delle feste, “Armando Izzo ha scelto di chiudere la storia con Raffaella Fico in modo netto e in parallelo ha recuperato i rapporti con l’ex moglie: i due però non sono tornati insieme”, ha scritto Parpiglia. Dunque la decisione di scrivere la parola fine sarebbe stata presa dall’atleta. Il giornalista ha inoltre aggiunto che oggi, dopo mesi di clima teso, il giocatore avrebbe ripreso a dialogare in modo disteso con la madre delle sue figlie, Concetta. Da capire se tale situazione culminerà con un ritorno di fiamma. Nel frattempo Fico avrebbe già lasciato la casa di Izzo.

Da parte dei diretti interessati, per ora, non è arrivato alcun commento. Un indizio che spinge a credere che la rottura possa essersi concretamente verificata è il fatto che Raffaella e Armando non avrebbero trascorso insieme il giorno di Pasqua. Da segnalare inoltre l’episodio controverso che è avvenuto lo scorso gennaio. Sul profilo Instagram del calciatore sono apparsi messaggi alquanto strani. Uno recitava “addio amore mio, faccio schifo”.

Dopo poco tempo i messaggi vennero cancellati e Izzo sostenne che qualcuno gli aveva hackerato il profilo social. Tuttavia, la faccenda destò diversi sospetti, con molte persone che si domandarono come fosse possibile cancellare i post da un account in mano agli hacker.